Щороку присуджуватимуть до 40 премій. Про це інформує 24 Канал з посиланням на повідомлення очільника МОН України Оксена Лісового.

Дивіться також Уряд погодив новації для коледжів та вишів: чого чекати студентам

Що зміниться у галузі науки?

Міністр також повідомив, що ухвалили нове Положення про Премію Кабінету Міністрів України за розроблення і впровадження інноваційних технологій.

Розмір премії збільшується до 300 тисяч гривень на авторський колектив, а також розширюється коло учасників, що можуть брати участь у конкурсі (як фізичні, так і юридичні особи) – зокрема стартапи, наукові парки, інкубатори, акселератори, кластери,

– уточнив Лісовий.

Затвердили й експериментальний проєкт зі створення дослідницьких центрів передового досвіду. Вони зосередяться на прикладних дослідженнях та розробленні технологій, які потрібні державі. Щороку очікують на реалізацію до 30 проєктів глибокого технологічного, зокрема оборонного, спрямування.

Ухвалено Концепцію "Національна система дослідників України" – інструмент індивідуальної підтримки науковців на основі їхніх результатів,

– додав міністр.

Дивіться також Частину шкіл в Україні позбавлять фінансування з держбюджету

Чи створять в Україні нові дослідницькі центри?

Міністр також розповів детальніше про експериментальний проєкт зі створення дослідницьких центрів передового досвіду.

Українські університети отримують можливість облаштувати сучасні простори для прикладних досліджень та технологічних рішень. Цей крок підсилює спроможність держави створювати власні технології та готувати фахівців, здатних працювати із завданнями, що важливі для оборони країни та відновлення економіки,

– зауважив посадовець.

Документ визначає початок реалізації проєкту, конкурсну процедуру, вимоги до команди, інфраструктури та партнерств, а також механізм фінансування. МОН координуватиме запуск і проведення конкурсу.

Університети, які виграють конкурс, зможуть модернізувати лабораторії, розвивати R&D-команди, залучати студентів і дослідників до реальних технологічних проєктів та нарощувати власний науково-технічний потенціал,

– каже Лісовий.

Підприємства натомість отримають можливість співпрацювати з центрами: замовляти дослідження, тестувати розробки, створювати спільні інженерні рішення та отримувати доступ до фахівців високого рівня.

МОН очікує, що вже в перші два роки понад три тисячі студентів, аспірантів і молодих учених працюватимуть у новій інфраструктурі, а виші реалізують до тридцяти технологічних проєктів, зокрема у сферах, критично важливих для безпеки та економічного розвитку України.

Дивіться також "Суттєве підвищення": наскільки з 2026 року зростуть зарплати вчителів

Які зміни у сфері освіти ще схвалив уряд?