Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповіла міністерка у справах ветеранів Наталія Калмикова, інформує 24 Канал. Мета програми – надати цим студентам можливість здобувати освіту в Україні без фінансових бар'єрів.

Кому відшкодують вартість навчання?

Міністерка зауважила, що держава компенсує 100% вартості навчання у профтехах і коледжах, якщо дитина не потрапила на бюджет. Вона каже, що це можливість, адже не всі діти можуть вступити на бюджет.

За перший рік роботи ініціативи видали понад 10 тисяч сертифікатів у Дії. Понад 6 тисяч дітей уже отримали відшкодування за 2024 – 2025 навчальний рік, повідомила Калмикова.

Після завершення процесу переведення вступників на бюджет уряд відкриє прийом заявок на навчальний рік 2026.

Скористатися заявкою можна так:

у застосунку Дія потрібно отримати відповідний сертифікат;

подати заяву на відшкодування після підтвердження факту оплати навчання;

отримати компенсацію на вартість навчання у коледжах і вишах.

Посадовиця зазначила, що програма має значний попит. Діти ветеранів обирають найрізноманітніші спеціальності.

Україні потрібно не лише воювати та захищатися, а й розбудовувати своє майбутнє. І освіта дітей наших захисників – важлива частина цього процесу,

– резюмувала вона.

