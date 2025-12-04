Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповіла міністерка у справах ветеранів Наталія Калмикова, інформує 24 Канал. Мета програми – надати цим студентам можливість здобувати освіту в Україні без фінансових бар'єрів.
Кому відшкодують вартість навчання?
Міністерка зауважила, що держава компенсує 100% вартості навчання у профтехах і коледжах, якщо дитина не потрапила на бюджет. Вона каже, що це можливість, адже не всі діти можуть вступити на бюджет.
За перший рік роботи ініціативи видали понад 10 тисяч сертифікатів у Дії. Понад 6 тисяч дітей уже отримали відшкодування за 2024 – 2025 навчальний рік, повідомила Калмикова.
Після завершення процесу переведення вступників на бюджет уряд відкриє прийом заявок на навчальний рік 2026.
Скористатися заявкою можна так:
у застосунку Дія потрібно отримати відповідний сертифікат;
подати заяву на відшкодування після підтвердження факту оплати навчання;
отримати компенсацію на вартість навчання у коледжах і вишах.
Посадовиця зазначила, що програма має значний попит. Діти ветеранів обирають найрізноманітніші спеціальності.
Україні потрібно не лише воювати та захищатися, а й розбудовувати своє майбутнє. І освіта дітей наших захисників – важлива частина цього процесу,
– резюмувала вона.
Які новації погодив уряд для вишів?
- Кабмін України під час засідання схвалив низку важливих рішень для галузі освіти і науки.
- Стратегію розвитку вищої освіти оновлять.
- Також уряд затвердив Операційний план на 2025 – 2028 роки.
- Ці зміни враховують наслідки повномасштабної війни, міграцію, руйнування освітньої інфраструктури та завдання повоєнної відбудови.