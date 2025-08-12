Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прем'єр-міністерку України Юлію Свириденко.

Дивіться також Можливо, буде зимова вступна кампанія, – Зеленський доручив спростити умови вступу до ВНЗ

Якими стануть стипендії у 2025 році?

З 1 вересня Уряд збільшив розмір президентських стипендій:

для учнів профтехів – до 6 320 гривень;

для студентів коледжів і технікумів – 7 600 гривень;

для студентів університетів – 10 000 гривень;

аспірантів – 23 700 гривень.

Крім того, стипендію президента отримають і школярі, які складують НМТ на 185+ балів. Вона складатиме 10 000 гривень на рік. Кількість стипендій при цьому збільшили до 400.

Від Президента отримали доручення вже наступного року підвищити стипендії для всіх студентів. Це рішення, яке давно на часі,

– наголосила Свириденко.

Ще Уряд із військовими має переглянути правила перетину кордону – виїзд планують дозволити всім чоловікам до 22 років.