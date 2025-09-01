Первый урок в новом 2025/2026 учебном году в школах Министерство образования и науки Украины предлагало посвятить чествованию памяти защитников и защитниц Украины, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность нашего государства.
Чему посвятили первый урок в школах?
В МОН отмечали, что эта тема особенно актуальна в условиях продолжения агрессивной войны России против Украины. Она намерена способствовать:
формированию у учащихся национального сознания и патриотизма;
воспитанию активной гражданской позиции;
развитию уважительного отношения к семьям погибших воинов;
утверждению ценностей свободы, достоинства и ответственности перед будущим Украины.
Для подготовки и проведения этого урока учителям рекомендовали воспользоваться информационными материалами Украинского института национальной памяти, которые содержат исторические справки, биографии героев, примеры современных форм работы с учениками.
Педагоги могли при этом провести этот урок так:
урок памяти с использованием мультимедийных презентаций и документальных видео;
дискуссии и круглые столы о значении защиты Украины для современности и будущего;
встречи с ветеранами, волонтерами и представителями семей погибших воинов;
творческие задания (написание благодарственных писем, создание стенгазет, рисунков, видеопроектов).
Какая тема урока в школах Львова?
В школах Львова первый урок 1 сентября провели на тему "Какая музыка в твоей голове?".
В интерактивном формате известные волонтеры, журналисты и военные общались с учениками о выборе, язык, влияние информационного контента и личную ответственность.
В ЛГС говорят, что такую тему для первого урока побудил выбрать неприятный случай, который произошел осенью в одной нашей школе, когда ученики слушали русскую музыку.
Также перед первым уроком начали целый цикл мероприятий "Сознание звучит на украинском", который будут реализовывать в течение всего учебного года.