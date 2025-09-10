Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Министерство образования и науки Украины. Закон открывает путь к модернизации профессионального образования и становлению современных профессиональных колледжей.
Какие изменения произойдут в профессиональном образовании?
Документ предусматривает немало ключевых изменений в отрасли.
Так, профессиональные колледжи будут работать как некоммерческие общества. Они получат больше свободы в финансах: без тарифной сетки и типового штатного расписания, с правом самостоятельно распоряжаться собственными поступлениями.
Самое важное – это шанс достойно оценить труд специалистов, прежде всего мастеров производственного обучения,
– отмечают в МОН.
И добавляют, что введение KPI для директоров обеспечит прозрачное оценивание их работы. Благодаря этому в управление придут новые люди, а система станет более эффективной.
Через несколько лет выпускников будет ждать внешнее оценивание результатов обучения в независимых квалификационных центрах. Это повысит качество подготовки специалистов, поскольку дипломы уже не будут выдавать без такой проверки знаний,
– уточнили в ведомстве.
Закон поможет перезагрузить профессиональное образование и утвердить профессиональные колледжи как основные учреждения подготовки квалифицированных кадров. В МОН при этом отметили, что гибкие образовательные траектории – основа современного профессионального образования.
Соискатели будут иметь выбор – выбрать получение профессионального образования или профессиональной квалификации, что позволит быстрее выходить на рынок труда, избегать лишних формальностей и приобретать больше практики. Образование станет доступнее и для тех, кто хочет сменить профессию или повысить квалификацию во взрослом возрасте,
– отметили в МОН.
И добавили: самое важное – мы наконец начнем создавать на базе колледжей эффективную модель подготовки квалифицированных кадров, которые уже сегодня нужны рынку труда.
