Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Министерство образования и науки Украины. В ведомстве отмечают, что стартует новый этап развития профессионального образования.

Что изменит Закон?

Изменения будут происходить постепенно. В МОН говорят, что такой подход будет гарантировать плавный и взвешенный переход, обеспечит время для подготовки учебных заведений, органов управления, педагогов и подзаконной базы, а также позволит учесть международные стандарты и практические аспекты внедрения реформы.

Так, через год вступают в силу:

нормы, касающиеся назначения руководителя государственного, коммунального учреждения профессионального образования по результатам конкурса;

нормы о полномочиях наблюдательных советов учреждений профессионального образования;

положения, касающиеся нового подхода к лицензированию образовательной деятельности в сфере профессионального образования.

С 1 января 2027 года:

новые механизмы, касающиеся распределения объема расходов из местных бюджетов между учебными заведениями на основе формулы, которая учитывает значительное количество параметров

С 1 сентября 2027 года:

положения статьи 11 настоящего Закона относительно обязательного оценивания результатов обучения в квалификационном центре лиц, которые учатся за средства бюджета.

Реформа профессионального образования касается одновременно нескольких системных аспектов:

финансирование учебных заведений;

изменения в структуре и типах заведений;

новые подходы к управлению (КНТ, финансовая автономия, KPI);

внедрение партнерства с работодателями;

внешнее оценивание.

В течение года будет продолжаться работа по обновлению подзаконных актов и согласования их с новым Законом.

