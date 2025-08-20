Про це інформує 24 Канал з посиланням на НУШ. Найважливіші цілі – незмінні: подолання наслідків війни, відновлення зруйнованих шкіл, продовження реформи НУШ, розвиток профтеху та цифрова трансформація.

Які пріоритети щодо розвитку освіти на найближчі роки?

Так, професія вчителя має стати престижнішою. Акцентували також на патріотичному вихованні учнів. Мовиться про розширення мережі військових та військово-спортивних ліцеїв, а також завершення забезпечення навчальних кабінетів для предмета "Захист України".

Серед новацій – можливість для молодших учнів залишатися у школі повний день. Держава також планує забезпечити школярів повноцінним харчуванням, дбати про зниження рівня захворюваності та підтримку загального добробуту учнів.

Наголошують і на важливості повернення українських родин із-за кордону. Один із шляхів – розвиток доступного дошкілля.

У сфері вищої освіти уряд планує продовжити реформу фінансування – через державні гранти на навчання за спеціальностями, які є критично важливими для відновлення та розбудови країни.

Освіту планують і далі переводити в цифровий формат.

Що цікаво, Мінфін та МОН не ризикнули прогнозувати реальні зміни чисельності школярів після 2025 року, тож просто повторили цю цифру для наступних років (2025 рік – 3 889 800).

Чи закриватимуть школи?

Прогноз щодо кількості шкіл – песимістичніший:

2024 – 13 026 шкіл;

2025 – 12 600;

2026 – 12 000;

2027 – 11 000;

2028 – 10 500.

Тобто за чотири роки планують скоротити 2526 шкіл.

Чи зростуть зарплати вчителів?

Кабмін обіцяє підвищення заробітної плати для вчителів. Зараз середня розрахункова зарплата вчителя – 15 000 гривень, то вже:

у 2026 році – 17 000 гривень;

у 2027 – 18 300 гривень;

у 2028 – 19 600 гривень.

