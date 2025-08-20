Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на НУШ. Важнейшие цели – неизменны: преодоление последствий войны, восстановление разрушенных школ, продолжение реформы НУШ, развитие профтеха и цифровая трансформация.

Смотрите также Типовая образовательная программа для обучения детей за рубежом претерпела изменения

Какие приоритеты по развитию образования на ближайшие годы?

Так, профессия учителя должна стать более престижной. Акцентировали также на патриотическом воспитании учащихся. Говорится о расширении сети военных и военно-спортивных лицеев, а также завершение обеспечения учебных кабинетов для предмета "Защита Украины".

Среди новаций – возможность для младших школьников оставаться в школе полный день. Государство также планирует обеспечить школьников полноценным питанием, заботиться о снижении уровня заболеваемости и поддержку общего благосостояния учащихся.

Подчеркивают и важность возвращения украинских семей из-за рубежа. Один из путей – развитие доступного дошкольного образования.

В сфере высшего образования правительство планирует продолжить реформу финансирования – через государственные гранты на обучение по специальностям, которые являются критически важными для восстановления и развития страны.

Образование планируют и дальше переводить в цифровой формат.

Что интересно, Минфин и МОН не рискнули прогнозировать реальные изменения численности школьников после 2025 года, поэтому просто повторили эту цифру для последующих лет (2025 год – 3 889 800).

Смотрите также В МОН сообщили, насколько вырастет выплата для учителей с сентября

Будут ли закрывать школы?

Прогноз по количеству школ – пессимистичный:

2024 – 13 026 школ;

2025 – 12 600;

2026 – 12 000;

2027 – 11 000;

2028 – 10 500.

То есть за четыре года планируют сократить 2526 школ.

Вырастут ли зарплаты учителей?

Кабмин обещает повышение заработной платы для учителей. Сейчас средняя расчетная зарплата учителя – 15 000 гривен, то уже:

в 2026 году – 17 000 гривен;

в 2027 – 18 300 гривен;

в 2028 – 19 600 гривен.

В МОН также сообщили, насколько возрастет выплата для учителей с сентября.