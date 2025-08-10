Теперь наши школьники за рубежом смогут изучать не только предметы украиноведческого компонента. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Министерство образования и науки Украины.

Какие изменения внесли в Типовую образовательную программу?

Соответствующие изменения предоставят украинским школьникам-беженцам возможность, кроме обязательных предметов украиноведческого компонента, выбирать дополнительные дисциплины в соответствии с собственными образовательными потребностями. Например, для подготовки к НМТ. Это могут быть математика, физика, английский язык или другие предметы.

Также Типовая образовательная программа содержит:

перечень предметов и интегрированных курсов учебного плана типовых образовательных программ Украины, изучение которых не предусматривают учебные планы зарубежных школ;

рекомендуемое распределение количества учебных часов в неделю для изучения предметов учебного плана;

требования к лицам, которые могут получать образование в соответствии с этой программой;

рекомендуемые формы организации образовательного процесса;

описание инструментария оценивания.

Что такое украиноведческий компонент Это сокращенная образовательная программа для украинских школьников, которые временно находятся за рубежом. Она позволяет уменьшить учебную нагрузку и сохранить связь с украинской системой образования.

Узнать больше о программе украиноведческого компонента и подать заявку можно здесь.