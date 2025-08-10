Теперь наши школьники за рубежом смогут изучать не только предметы украиноведческого компонента. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Министерство образования и науки Украины.
Какие изменения внесли в Типовую образовательную программу?
Соответствующие изменения предоставят украинским школьникам-беженцам возможность, кроме обязательных предметов украиноведческого компонента, выбирать дополнительные дисциплины в соответствии с собственными образовательными потребностями. Например, для подготовки к НМТ. Это могут быть математика, физика, английский язык или другие предметы.
Также Типовая образовательная программа содержит:
перечень предметов и интегрированных курсов учебного плана типовых образовательных программ Украины, изучение которых не предусматривают учебные планы зарубежных школ;
рекомендуемое распределение количества учебных часов в неделю для изучения предметов учебного плана;
требования к лицам, которые могут получать образование в соответствии с этой программой;
рекомендуемые формы организации образовательного процесса;
описание инструментария оценивания.
Что такое украиноведческий компонент
Это сокращенная образовательная программа для украинских школьников, которые временно находятся за рубежом.
Она позволяет уменьшить учебную нагрузку и сохранить связь с украинской системой образования.
