В Министерстве образования и науки Украины разъяснили 24 Каналу, как будут учиться украинские ученики в новом учебном году. Также уточнили, в каком случае в школах могут изменить формат получения образования посреди учебного года.

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Как с 1 сентября будут учиться ученики в Украине?

С 1 сентября ученики в Украине могут учиться очно или в смешанном формате. Также – в рамках дистанционного/онлайн формата.

Минимальное наполнение дистанционных классов отменили. Теперь для открытия дистанционных классов действуют такие же правила, как и для очных и смешанных. Согласно ЗУ "О полном общем среднем образовании" класс можно открывать при наличии не менее 5 учеников,

– уточнили в МОН.

И добавили, что любое учебное заведение может открывать дистанционные классы – независимо от наличия полной линейки параллелей. Школы, которые работают очно / смешанно тоже могут открывать дистанционные классы.

Также дети могут учиться по индивидуальным формам образования – экстернат, семейная форма.

МОН призывает выходить на очное обучение там, где позволяет ситуация с безопасностью и созданы все условия безопасности. Решение о формате обучения принимает учредитель учебного заведения или областные военные администрации,

– отметили в Министерстве.

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В каких регионах ученики смогут учиться очно?

Ученики смогут учиться офлайн или в рамках смешанного формата, если в учебных заведениях есть укрытие или оно расположено на не более чем 500 метров от школы.

В рамках смешанного формата, к слову, обучения школа имеет возможность чередовать очные уроки с онлайн (например, неделю через неделю или день через день) в соответствии с установленным расписанием.

В каком случае учеников не из прифронтовых регионов могут перевести на дистанционку?

Родителям, ученикам и учителям также стоит быть готовыми к тому, что в пределах учебного года также могут принять решение об изменении формата обучения. Его принимает учредитель учебного заведения или ОВА, учитывая ситуацию с безопасностью. Такое решение могут принять, учитывая и изменение эпидемиологической ситуации в регионе.

Как будут учиться ученики на прифронтовых территориях, ВОТ и те, кто за рубежом?

Ученики на прифронтовых территориях Украины могут учиться также очно, в смешанном формате, в рамках дистанционного/онлайн формата. Также – по индивидуальным формам образования.

Однако для выхода в офлайн на этих территориях, кроме имеющегося укрытия, необходимы соответствующие решения совета обороны области, педагогического и родительского совета,

– отмечают в МОН.

Ученики на ВОТ могут учиться дистанционно по полной программе, семейной форме, экстернатом или же по педагогическим патронажем. Формат зависит от ситуации с безопасностью.

МОН рекомендует ученикам на ВОТ выбирать форму педагогического патронажа, ведь так ученик будет иметь индивидуальный план, адаптирован под собственные нужды и связь со своим учителем,

– резюмировали в ведомстве.

Ученики, которые находятся за рубежом, смогут получать образование в рамках одного из предложенных МОН сценариев:

в местной школе и параллельно дистанционно в украинской онлайн-школе; в субботней или воскресной школе, а также – школе в стране пребывания; только в Украине – полная программа дистанционно; только в школе страны пребывания;

В МОН при этом отметили, что есть несколько вариантов возвращение к украинскому образованию без двойной нагрузки:

украиноведческий компонент в дистанционном формате в украинской школе.

обучение в субботних или воскресных украинских школах по месту жительства.

возвращение в Украину, где ребенок может реинтегрироваться в украинскую систему образования в офлайн-формате.

Ранее мы рассказывали, сколько учеников учатся в украинских школах дистанционно.