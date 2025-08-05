Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на сообщение в телеграмм-канале премьера Юлии Свириденко. По словам чиновницы, отсутствие укрытий в учебных заведениях снижает качество обучения и затрудняет возможность организовывать очные занятия.

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Как идет подготовка к 1 сентября?

Поэтому, акцентировала глава украинского правительства, в Украине продолжают строительство новых подземных школ-укрытий и обновляют те, что есть. Также обеспечивают подвоз учеников на новых школьных автобусах.

Особое внимание – школам в прифронтовых регионах. Важно, чтобы все дети имели равный доступ к качественному образованию, а учебные программы соответствовали требованиям современного рынка труда,

– подчеркнула Свириденко.

И добавила, что именно поэтому сосредотачиваются на обновлении содержания и методик обучения в соответствии с вызовами времени и повышают квалификацию учителей.

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Руководительница Кабмина также добавила, что в этом году более 2,4 тысячи учеников сдали национальный мультипредметный тест на высший балл. Поэтому чиновники работают над тем, чтобы каждый из таких выпускников мог реализовать свой потенциал в Украине.