Все же отдельные идеи и положения из этого документа таки воплотят в жизнь. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на заявление заместителя министра образования и науки Украины Надежды Кузьмичевой Суспильному.

К теме МОН отменил скандальный приказ о требованиях к дистанционке в школах: что теперь изменится

Как будут учиться ученики в Украине?

Чиновница отметила, что отмена приказа стала политической договоренностью между МОН и прифронтовыми регионами. Все же в образовательной политике оставят отдельные нормы документа, в частности об адаптации обучения к условиям войны – от патронажа до дистанционных классов. Эти нормы будут нарабатывать и интегрируют в другие нормативные акты до 1 сентября – начала нового учебного года.

Организационный процесс обучения школьников будет зависеть от обстоятельств, в которых находится ребенок, а именно:

на прифронтовых территориях – дистанционное обучение (по соображениям безопасности);

на временно оккупированных территориях Украины – педагогический патронаж, когда ребенок занимается с учителем в вечернее время индивидуально (в первой половине дня он вынужден посещать местную школу, чтобы его родителей не лишили родительских прав);

за рубежом – украиноведческий компонент, который имеет упрощенную программу, ведь ребенок частично ее проходит в иностранной школе);

очное обучение, если позволяют условия безопасности.

Школы сами будут выбирать формат обучения. Дистанционные классы будут такие же, как и очные, по количеству – от 5 учеников.

Все же МОН не рекомендует сочетать дистанционный и очный процесс одновременно. Должны действовать отдельные классы.