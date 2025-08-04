Все же отдельные идеи и положения из этого документа таки воплотят в жизнь. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на заявление заместителя министра образования и науки Украины Надежды Кузьмичевой Суспильному.
К теме МОН отменил скандальный приказ о требованиях к дистанционке в школах: что теперь изменится
Как будут учиться ученики в Украине?
Чиновница отметила, что отмена приказа стала политической договоренностью между МОН и прифронтовыми регионами. Все же в образовательной политике оставят отдельные нормы документа, в частности об адаптации обучения к условиям войны – от патронажа до дистанционных классов. Эти нормы будут нарабатывать и интегрируют в другие нормативные акты до 1 сентября – начала нового учебного года.
Организационный процесс обучения школьников будет зависеть от обстоятельств, в которых находится ребенок, а именно:
на прифронтовых территориях – дистанционное обучение (по соображениям безопасности);
на временно оккупированных территориях Украины – педагогический патронаж, когда ребенок занимается с учителем в вечернее время индивидуально (в первой половине дня он вынужден посещать местную школу, чтобы его родителей не лишили родительских прав);
за рубежом – украиноведческий компонент, который имеет упрощенную программу, ведь ребенок частично ее проходит в иностранной школе);
очное обучение, если позволяют условия безопасности.
Школы сами будут выбирать формат обучения. Дистанционные классы будут такие же, как и очные, по количеству – от 5 учеников.
Все же МОН не рекомендует сочетать дистанционный и очный процесс одновременно. Должны действовать отдельные классы.
Мы также рассказывали подробнее, какие нормы содержал вышеупомянутый закон и почему его отменили.