Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на приказ МОН.

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Что изменится после отмены скандального приказа об организации дистанционного обучения?

Соответствующий приказ министерства о минимальной наполняемости дистанционных классов и требованиях к обучению внутренне перемещенных детей критиковали из-за сложных условий доступа к дистанционному образованию на временно оккупированных территориях, а также из-за требования для детей ВПЛ учиться очно в школе по месту жительства.

Так было решено изменить некоторые пункты приказа:

требования по наполнению дистанционных классов будут такие же, как и для очных и смешанных. В них должно учиться не менее 5 учеников;

у школ будет возможность открывать классы дистанционного обучения независимо от наличия полной линейки параллелей;

дети ВПЛ не должны будут менять школу по месту жительства, а смогут дистанционно учиться в своих заведениях;

Все эти решения не повлияют на приостановление деятельности дистанционных школ.

Некоторые пункты приказа, зависящие от ситуации с безопасностью будут оставаться неизменными. Так очная и смешанная формы могут быть только в учебных заведениях где есть укрытие, или оно расположено не более чем в 500 метрах от него. Также школы на ВОТ будут работать, независимо от того, учатся ли там дети.

Учителя таких заведений обучают наших детей на временно оккупированных территориях по педагогическому патронажу. Каждый ученик получает индивидуальный подход с учетом безопасности. А учитель – оплату за обучение конкретного ребенка,

– рассказали в ведомстве.

В то же время дети за рубежом в дальнейшем смогут учиться в своих дистанционных классах, а также по сокращенной форме – так называемым украиноведческим компонентом.

Для детей на ВОТ сохранили возможность учиться в дистанционном классе или по педагогическому патронажу. Выбирать форму можно в зависимости от ситуации с безопасностью.

К слову, вице-премьер-министр и министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров отметил, что власть будет искать возможности для возвращения образования в офлайн-формат в безопасных школах, чтобы дети могли догнать те знания, которые были потеряны за время дистанционки.