Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на наказ МОН.

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Що зміниться після скасування скандального наказу про організацію дистанційного навчання?

Відповідний наказ міністерства щодо мінімальної наповнюваності дистанційних класів і вимог до навчання внутрішньо переміщених дітей критикували через складні умови доступу до дистанційної освіти на тимчасово окупованих територіях, а також через вимогу для дітей ВПО навчатися очно у школі за місцем проживання.

Так було вирішено змінити деякі пункти наказу:

вимоги щодо наповнення дистанційних класів будуть такі ж, як і для очних та змішаних. В них має навчатися не менше 5 учнів;

у шкіл буде можливість відкривати класи дистанційного навчання незалежно від наявності повної лінійки паралелей;

діти ВПО не повинні будуть змінювати школу за місцем проживання, а зможуть дистанційно навчатися у своїх закладах;

Усі ці рішення не вплинуть на призупинення діяльності дистанційних шкіл.

Деякі пункти наказу, що залежать від безпекової ситуації залишатимуться незмінними. Так очна та змішана форми можуть бути лише в закладах освіти де є укриття, або воно розташоване не більше як за 500 метрів від нього. Також школи на ТОТ будуть працювати, незалежно від того, чи навчаються там діти.

Вчителі таких закладів навчають наших дітей на тимчасово окупованих територіях за педагогічним патронажем. Кожен учень отримує індивідуальний підхід з урахуванням безпеки. А вчитель – оплату за навчання конкретної дитини,

– розповіли у відомстві.

Водночас діти за кордоном надалі зможуть навчатися у своїх дистанційних класах, а також за скороченою формою – так званим українознавчим компонентом.

Для дітей на ТОТ зберегли можливість навчатися в дистанційному класі або за педагогічним патронажем. Обирати форму можна залежно від безпекової ситуації.

До слова, віцепрем'єр-міністр і міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров зазначив, що влада шукатиме можливості для повернення освіти в офлайн-формат в безпечних школах, щоб діти могли наздогнати ті знання, які були втрачені за часи дистанційки.