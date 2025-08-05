Про це інформує 24 Канал з посиланням на повідомлення у телеграм-каналі прем'єрки Юлії Свириденко. За словами посадовиці, відсутність укриттів у закладах освіти знижує якість навчання та ускладнює можливість організовувати очні заняття.

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Як триває підготовка до 1 вересня?

Тож, акцентувала очільниця українського уряду, в Україні продовжують будівництво нових підземних шкіл-укриттів та оновлюють ті, що є. Також забезпечують підвезення учнів на нових шкільних автобусах.

Особлива увага – школам у прифронтових регіонах. Важливо, щоб усі діти мали рівний доступ до якісної освіти, а навчальні програми відповідали вимогам сучасного ринку праці,

– наголосила Свириденко.

І додала, що саме тому зосереджуються на оновленні змісту та методик навчання відповідно до викликів часу і підвищують кваліфікацію учителів.

Поки одні батьки мріють про успішну кар'єру своєї дитини, інші – обирають дистанційну школу "Оптіма", де в рамках співпраці з Amazon учні-підлітки безкоштовно випробовують свої сили в ІТ-технологіях. Дізнайтеся про умови навчання та забезпечте школяру легкий старт у перспективній галузі.

Очільниця Кабміну також додала, що цьогоріч понад 2,4 тисячі учнів склали національний мультипредметний тест на найвищий бал. Тож посадовці працюють над тим, щоб кожен із таких випускників міг реалізувати свій потенціал в Україні.