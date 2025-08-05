Однак головне, аби їх вчасно доставляли та вони були якісними. Про це розповів очільник Освітнього комітету Ради Сергій Бабак Укрінформу, зазначає 24 Канал.

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Чи змінюються підручники?

Нардеп зазначив: минають роки, а підручники зовні практично не змінюються.

Вони досі друкуються на сірому неякісному папері дрібним або незрозумілим шрифтом. Мають застарілий та нецікавий вигляд. А ми ж хочемо, щоб підручник був сучасним – і за змістом, і за дизайном, щоб дитині було приємно його читати, щоб він мотивував до навчання, а не викликав смуток з першої сторінки,

– вважає Бабак.

Він додав, що застарілі санітарні норми обмежують якість друку, форматування, вибір паперу тощо. І це не просто технічна деталь – це частина якісної освіти. Також потрібно змінити й підходи до змісту.

Ми прагнемо зменшити кількість помилок, урізноманітнити подачу матеріалу, зробити його ближчим до сучасних дітей. Також важливо удосконалити систему експертизи підручників, аби вона починалася раніше. Це дасть змогу вчасно завершити весь процес і доставити книги в школи до 1 вересня,

– заявив очільник Освітнього комітету Ради.

При цьому додав: якщо говорити про підручники для дітей з особливими освітніми потребами, то ситуація ще складніша. Підручників для дітей з ООП дійсно не вистачає, а їх виготовлення потребує більше часу.