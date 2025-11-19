Дати відпочинку у різних містах та областях і навіть в окремих школах можуть відрізнятися. Коли учні підуть на зимові канікули та скільки відпочиватимуть у різних регіонах України, розповідає 24 Канал.

Хто визначає дати зимових канікул?

Навчальний рік 2025 – 2026 рік розпочався 1 вересня 2025 року і триватиме офіційно до 30 червня 2026 року, повідомили у МОН України. У його межах школи можуть самостійно планувати освітній процес. Педагогічна рада кожного закладу освіти може встановлювати структуру та тривалість навчального року, форми організації навчання, розклад тощо. Зокрема, встановлювати й дати канікул.

Управління освіти можуть і рекомендують орієнтовні дати канікул для шкіл регіону чи міста. Чи дотримуватись цих дат, чи обирати власні, вирішують заклади освіти. Однак протягом навчального року тривалість відпочинку школярів не може становити менше ніж 30 календарних днів.

Під час навчального року в областях можуть коригувати його структуру, зважаючи на безпекову ситуацію у країні через повномасштабну війну.

Коли будуть зимові канікули в різних містах України?

У різних містах та регіонах нашої країни дати зимових канікул у школах різні.

Київ

У Києві попередньо учні відпочиватимуть з 25 грудня 2025 року до 11 січня 2026 року.

Тернопіль

У Тернополі зимові канікули розпочнуться 18 грудня і триватимуть по 11 січня включно.

Івано-Франківськ

В Івано-Франківську зимові канікули заплановані з 22 грудня до 11 січня.

Рівне

У Рівному учні не вчитимуться з 20 грудня 2025 року по 4 січня 2026 року.

Миколаїв

У Миколаєві ️зимові будуть з 29 грудня 2025 року по 11 січня 2026 року.

Хмельницький

У Хмельницькому зимові канікули у межах стартують 22 грудня і триватимуть до 4 січня.

Луцьк

Зимові канікули у школах Луцька триватимуть два тижні: з 25 грудня до 7 січня.

Чернівці

У більшості шкіл Чернівців зимові канікули стартують 24 грудня 2025 року. Триватимуть до 6 січня 2025 року.

Де осінні канікули об'єднали із зимовими?

У частині шкіл України цьогоріч скасували осінні канікули. Тож учні відпочиватимуть довше взимку.

Зокрема, відмовилися від відпочинку восени школи Одеської області.

Також на перенесення осінніх канікул на зиму наважились ще кілька громад з різних регіонів України. Зокрема: