У Львівській міській раді оприлюднили дати осіннього відпочинку учнів кожного закладу освіти міста. Про це інформує 24 Канал.

Коли осінні канікули у школах Львова 2025?

Канікули для більшості учнів львівських шкіл стартують в останній тиждень жовтня. У кількох закладах освіти школярі підуть на відпочинок за іншим графіком.

Цікаво! Кожна школа в Україні самостійно ухвалює рішення щодо проведення канікул та загалом затверджує структуру навчального року.

Повний перелік шкіл та графіки канікул:

Галицький район

1

Львівська академічна гімназія при національному університеті «Львівська політехніка»

24.10.2025 – 31.10.2025

2

Львівська лінгвістична гімназія Львівської міської ради

27.10.2025 – 02.11.2025

3

Ліцей «Галицький» Львівської міської ради

27.10.2025 – 02.11.2025

4

Львівська державна комунальна середня загальноосвітня школа № 3

27.10.2025 — 02.11.2025

5

Початкова школа № 4 Львівської міської ради

27.10.2025 – 31.10.2025

6

Середня загальноосвітня школа № 9

27.10.2025 – 31.10.2025

7

Ліцей № 10 імені святої Марії Магдалени Львівської міської ради

25.10.2025 – 30.10.2025

8

Середня загальноосвітня школа № 27 м. Львова імені героя Небесної Сотні Юрія Вербицького

27.10.2025 – 31.10.2025

9

Ліцей № 28 Львівської міської ради

27.10.2025 – 02.11.2025

10

Середня загальноосвітня школа № 34 ім. М. Шашкевича м. Львова

27.10.2025 – 31.10.2025

11

Львівська середня загальноосвітня школа східних мов та східних бойових мистецтв «Будокан» з поглибленим вивченням іноземних мов

06.10.2025 – 12.10.2025, 17.11.2025 – 23.11.2025

12

Ліцей № 52 Львівської міської ради

17.11.2025 – 23.11.2025

13

Середня загальноосвітня школа № 62

27.10.2025 – 31.10.2025

14

Заклад загальної середньої освіти № 87 Львівської міської ради імені Ірини Калинець

27.10.2025 – 31.10.2025

Франківський район

1

Ліцей № 2 Львівської міської ради

29.10.2025 – 02.11.2025

2

Ліцей № 5 імені Іванни та Іллі Кокорудзів Львівської міської ради

27.10.2025 – 31.10.2025

3

Ліцей № 17 Львівської міської ради

27.10.2025 – 31.10.2025

4

Початкова школа «Джерельце» Львівської міської ради

27.10.2025 – 31.10.2025

5

Середня загальноосвітня школа І‑ІІІ ступенів № 31 м. Львова

29.10.2025 — 02.11.2025

6

Середня загальноосвітня школа І‑ІІІ ступенів № 36 м. Львова

29.10.2025 — 02.11.2025

7

Ліцей № 45 Львівської міської ради

27.10.2025 – 02.11.2025

8

Ліцей № 46 ім. В’ячеслава Чорновола Львівської міської ради

29.10.2025 – 02.11.2025

9.

Середня загальноосвітня школа І‑ІІІ ступенів № 48 м. Львова

29.10.2025 – 02.11.2025

10

Середня загальноосвітня школа І‑ІІІ ступенів № 50 м. Львова

29.10.2025 – 02.11.2025

11

Ліцей № 51 імені Івана Франка Львівської міської ради

27.10.2025 – 31.10.2025

12

Середня загальноосвітня школа І‑ІІІ ступенів № 55 м. Львова

27.10.2025 – 02.11.2025

13

Ліцей № 66 Львівської міської ради

27.10.2025 – 02.11.2025

14

Ліцей імені Івана Пулюя Львівської міської ради

27.10.2025 – 02.11.2025

15

Ліцей міжнародних відносин ім. В. Стуса Львівської міської ради

29.10.2025 – 02.11.2025

16

Ліцей імені Василя Симоненка Львівської міської ради

27.10.2025 – 02.11.2025

17

Класична гімназія при Львівському національному університеті імені Івана Франка

27.10.2025- 31.10.2025

18

Ліцей «Європейський» Львівської міської ради

27.10.2025 – 02.11.2025

19

Початкова школа «Школа радості» Львівської міської ради

27.10.2025 – 31.10.2025

20

Початкова школа «Малюк» Львівської міської ради

27.10.2025 – 02.11.2025

21

Ліцей «Надія» Львівської міської ради

29.10.2025 – 02.11.2025

Сихівський район

1

Середня загальноосвітня школа № 1 м. Львова

27.10.2025 – 02.11.2025

2

Середня загальноосвітня школа № 13

27.10.2025 – 31.10.2025

3

Середня загальноосвітня школа № 32

27.10.2025 – 02.11.2025

4

Середня загальноосвітня школа № 72

27.10.2025 – 31.10.2025

5

Середня загальноосвітня школа № 73

27.10.2025 – 31.10.2025

6

Середня загальноосвітня школа № 84 імені Блаженної Йосафати Гордашевської

27.10.2025 – 31.10.2025

7

Середня загальноосвітня школа № 86

27.10.2025 – 31.10.2025

8

Середня загальноосвітня школа № 90

27.10.2025 – 31.10.2025

9

Ліцей № 93 Львівської міської ради

27.10.2025 – 31.10.2025

10

Середня загальноосвітня школа № 95

27.10.2025 – 31.10.2025

11

Середня загальноосвітня школа № 96 МЖК‑1

27.10.2025 – 31.10.2025

12

Середня загальноосвітня школа № 98 м.Львова

27.10.2025 – 31.10.2025

13

Ліцей «Оріяна» Львівської міської ради

27.10.2025 – 31.10.2025

14

Ліцей «Інтелект» Львівської міської ради

27.10.2025 – 31.10.2025

15

Ліцей «Сихівський» Львівської міської ради

27.10.2025- 31.10.2025

16

Ліцей № 80 Львівської міської ради

27.10.2025 – 31.10.2025

17

Початкова школа «Первоцвіт» Львівської міської ради

27.10.2025 – 31.10.2025

18

Початкова школа «Дивосвіт» Львівської міської ради

27.10.2025 – 31.10.2025

19

Гімназія “Тривіта” Львівської міської ради

27.10.2025 – 31.10.2025

20

Навчально-виховний комплекс «Школа-гімназія І‑ІІІ ступенів Блаженного Климентія та Андрея Шептицьких»

27.10.2025- 31.10.2025

Личаківський район

1

Ліцей № 6 Львівської міської ради

27.10.2025 – 31.10.2025

2

Ліцей «Львівський» Львівської міської ради

27.10.2025 – 02.11.2025

3

Львівська середня загальноосвітня школа І‑ІІІ ступенів № 7 Львівської міської ради

27.10.2025 — 31.10.2025

4

Ліцей № 8 Львівської міської ради

27.10.2025 – 02.11.2025

5

Початкова школа «Крок за кроком» Львівської міської ради

27.10.2025 – 02.11.2025

6

Загальноосвітня середня школа І‑ІІІ ступенів «Лідер» з різними формами навчання

27.10.2025 – 31.10.2025

7

Ліцей № 21 Львівської міської ради

нема

8

Ліцей № 24 ім.М.Конопницької Львівської міської ради

27.10.2025 – 31.10.2025

9

Середня загальноосвітня школа І‑ІІІ ступенів № 29 м. Львова

27.10.2025 – 31.10.2025

10

Ліцей № 37 Львівської міської ради

20.10.2025 – 24.10.2025

11

Cередня загальноосвітня школа № 42 м. Львова

27.10.2025 – 31.10.2025

12

Середня загальноосвітня школа І‑ІІІ ступенів № 47 м. Львова

27.10.2025 – 31.10.2025

13

Середня загальноосвітня школа І‑ІІІ ступенів № 49 м. Львова

27.10.2025 – 02.11.2025

14

Середня загальноосвітня школа № 63 м. Львова

27.10.2025 – 31.10.2025

15

Ліцей № 70 Львівської міської ради

27.10.2025 – 31.10.2025

16

Львівська середня загальноосвітня школа І‑ІІІ ступенів № 71 Львівської міської ради Львівської області

27.10.2025 – 31.10.2025

17

Львівська загальноосвітня школа І‑ІІІ ступенів № 82 Львівської міської ради Львівської області

27.10.2025 – 02.11.2025

18

Ліцей «Просвіта» Львівської міської ради

27.10.2025 – 01.11.2025

19

Гімназія «Провесінь» Львівської міської ради

27.10.2025 – 02.11.2025

20

Початкова школа «Дзвіночок» Львівської міської ради

27.10.2025 – 02.11.2025

21

Загальноосвітня школа «Берегиня» м. Львова

27.10.2025 – 31.10.2025

22

Підбірцівський ліцей Львівської міської ради

27.10.2025 – 31.10.2025

23

Лисиничівська гімназія Львівської міської ради

27.10.2025 – 31.10.2025

Шевченківський район

1

Середня загальноосвітня школа І‑ІІІ ступенів № 20 м. Львова

27.10.2025 – 02.11.2025

2

Середня загальноосвітня школа № 22 ім. В. Стефаника м. Львова

30.10.2025 – 02.11.2025

3

Середня загальноосвітня школа № 23 м. Львова

27.10.2025 – 31.10.2025

4

Середня загальноосвітня школа № 30

27.10.2025. – 31.10.2025

5

Середня загальноосвітня школа № 33 м. Львова

27.10.2025 – 31.10.2025

6

Ліцей № 38 Львівської міської ради

27.10.2025 – 31.10.2025

7

Львівська загальноосвітня школа І‑ІІІ ступенів № 43 Львівської міської ради Львівської області

27.10.2025 – 31.10.2025

8

Львівська середня загальноосвітня школа І‑ІІІ ступенів № 44 ім. Т.Г. Шевченка

27.10.2025 – 31.10.2025

9

Середня загальноосвітня школа № 41 м. Львова

27.10.2025 – 31.10.2025

10

Початкова школа № 53 Львівської міської ради

27.10.2025 – 31.10.2025

11

Львівська гімназія «Престиж» з поглибленим вивченням іноземних мов

27.10.2025 – 02.11.2025

12

Середня загальноосвітня школа № 54 м. Львова

27.10.2025 – 31.10.2025

13

Ліцей № 57 імені Короля Данила Львівської міської ради

27.10.2025 – 02.11.2025

14

Середня загальноосвітня школа І‑ІІІ ступенів № 78 м. Львова

27.10.2025 ‑31.10.2025

15

Ліцей № 81 ім. Петра Сагайдачного Львівської міської ради

27.10.2025 –31.10.2025

16

Середня загальноосвітня школа І‑ІІІ ступенів № 91 м. Львова

27.10.2025 — 02.11.2025

17

Середня загальноосвітня школа № 92 м. Львова

27.10.2025 — 31.10.2025

18

Ліцей № 94 Львівської міської ради

27.10.2025 — 31.10.2025

19

Середня загальноосвітня школа № 97 м. Львова

27.10.2025 — 31.10.2025

20

Середня загальноосвітня школа № 99 м. Львова

27.10.2025 — 31.10.2025

21

Середня загальноосвітня школа № 100 м. Львова

27.10.2025 — 31.10.2025

22

Навчально-виховний комплекс «Інженерно-економічна школа — Львівський економічний ліцей»

27.10.2025 — 31.10.2025

23

Львівська правнича гімназія

27.10.2025.- 31.10. 2025..

24

Навчально-виховний комплекс «Школа комп’ютерних технологій — Львівський технологічний ліцей»

27.10.2025 — 31.10.2025

25

Дублянський опорний ліцей імені Героя України Анатолія Жаловаги Львівської міської ради

27.10.2025 — 31.10.2025

26

Великогрибовицький ліцей Львівської міської ради

27.10.2025 — 31.10.2025

27

Зашківський ліцей імені Євгена Коновальця Львівської міської ради

27.10.2025 – 31.10.2025

28

Грядівська гімназія Львівської міської ради

27.10.2025 – 31.10.2025

29

Зарудцівська гімназія Львівської міської ради

27.10.2025 — 31.10.2025

30

Малехівська гімназія Львівської міської ради

27.10.2025 — 31.10.2025

31

Малогрибовицька початкова школа Львівської міської ради

27.10.2025 – 31.10.2025

Залізничний район

1

Ліцей № 15 Львівської міської ради

27.10.2025 – 31.10.2025

2

Ліцей № 18 Львівської міської ради

27.10.2025 – 31.10.2025

3

Середня загальноосвітня школа № 40 м. Львова

27.10.2025 – 02.11.2025

4

Львівська українська гуманітарна гімназія ім. Олени Степанів з поглибленим вивченням українознавства та англійської мови

27.10.2025 – 31.10.2025

5

Львівський художній ліцей при Львівській національній академії мистецтв

27.10.2025 — 02.11.2025

6

Середня загальноосвітня школа № 60 м. Львова

25.10.2025 ‑02.11.2025

7

Ліцей «Гроно» Львівської міської ради

25.10.2025 — 02.11.2025

8

Середня загальноосвітня школа № 65 м. Львова

27.10.2025 — 31.10.2025

9

Середня загальноосвітня школа № 67 м. Львова

27.10.2025 — 02.11.2025

10

Середня загальноосвітня школа № 68 м. Львова

27.10.2025 ‑31.10.2025

11

Ліцей № 74 імені Марійки Підгірянки Львівської міської ради

27.10.2025 – 31.10.2025

12

Ліцей № 75 імені Лесі Українки Львівської міської ради

27.10.2025 – 31.10.2025

13

Середня загальноосвітня школа № 77 м. Львова з поглибленим вивченням економіки та управлінської діяльності

27.10.2025 – 31.10.2025

14

Львівська гімназія «Євшан»

27.10.2025 – 31.10.2025

15

Львівський фізико-математичний ліцей-інтернат при Львівському національному університеті імені Івана Франка

27.10.2025 – 01.11.2025

16

Початкова школа «Арніка» Львівської міської ради

27.10.2025 – 31.10.2025

17

Початкова школа «Один, два, три» Львівської міської ради

27.10.2025 – 02.11.2025

18

Початкова школа «Світанок» Львівської міської ради

27.10.2025 – 31.10.2025

19

Рясне-Руський ліцей Львівської міської ради

27.10.2025 – 31.10.2025

Коли осінні канікули у школах України?

  • Навчальний рік 2025 – 2026 рік стартував у школах України 1 вересня.
  • Триватиме офіційно до 30 червня 2026 року.
  • Школи мають право самостійно встановлювати не лише дату завершення навчання, а також і дати канікул. Це є у компетенції педагогічних рад.
  • Здебільшого осінні канікули триватимуть тиждень: протягом 27 жовтня – 2 листопада.