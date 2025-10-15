У Львівській міській раді оприлюднили дати осіннього відпочинку учнів кожного закладу освіти міста. Про це інформує 24 Канал.

Дивіться також Зимові будуть довшими: чи підуть учні в Тернополі на осінні канікули

Коли осінні канікули у школах Львова 2025?

Канікули для більшості учнів львівських шкіл стартують в останній тиждень жовтня. У кількох закладах освіти школярі підуть на відпочинок за іншим графіком.

Цікаво! Кожна школа в Україні самостійно ухвалює рішення щодо проведення канікул та загалом затверджує структуру навчального року.

Повний перелік шкіл та графіки канікул: