Однак ситуація змінилась. Про зміни повідомила у фейсбуці директорка департаменту освіти Одеської міськради Олена Буйневич, інформує 24 Канал.

Коли учні вийдуть на очне навчання?

Чиновниця заявила, що прогноз погоди у місті має оптимістичніший вигляд, тому діти можуть повернутися на очне навчання.

Рішення міського штабу – школи, садки та позашкільники виходять очно,

– повідомила вона.

Що було раніше?

В Одесі 7 жовтня через оголошений жовтий рівень небезпеки запровадили дистанційне навчання у закладах освіти.

Буйневич згодом додала, що рішення про дистанційне навчання продовжили і на наступні два дні через погіршення прогнозу погоди.

Як навчалися учні в Одесі?