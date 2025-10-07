Про це повідомила директорка департаменту освіти Одеської міськради Олена Буйневич у фейсбуці. Про це інформує 24 Канал.

Як працюватимуть школи та садки в Одесі?

Чиновниця уточнила, що термії дії рішення про дистанційне навчання продовжили. І додала, що погода, за даними синоптиків, на території області погіршуватиметься.

Зауважимо, що в Одесі 7 жовтня через оголошений жовтий рівень небезпеки запровадили дистанційне навчання у закладах освіти.

Важливо! За даними Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, удень 7 жовтня в Одесі прогнозували сильний дощ. Синоптики наголосили, що в регіоні оголосили перший (жовтий) рівень небезпечності.

Як навчалися учні в Одесі?

30 вересня в Одесі вирувала негода.

Через сильні дощі в місті оголосили червоний рівень небезпеки.

Місцеві школи тоді перевели на дистанційний формат роботи.

Причина – ліквідація пошкоджень, спричинених негодою, адже у багатьох школах міста фіксували підтоплення класних приміщень, групових кімнат і укриттів.

Які наслідки негоди у місті?