Про це повідомила директорка департаменту освіти Одеської міськради Олена Буйневич у фейсбуці. Про це інформує 24 Канал.
Читайте Одеські школярі навчатимуться дистанційно через сильну зливу
Як працюватимуть школи та садки в Одесі?
Чиновниця уточнила, що термії дії рішення про дистанційне навчання продовжили. І додала, що погода, за даними синоптиків, на території області погіршуватиметься.
Зауважимо, що в Одесі 7 жовтня через оголошений жовтий рівень небезпеки запровадили дистанційне навчання у закладах освіти.
Важливо! За даними Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, удень 7 жовтня в Одесі прогнозували сильний дощ. Синоптики наголосили, що в регіоні оголосили перший (жовтий) рівень небезпечності.
Як навчалися учні в Одесі?
- 30 вересня в Одесі вирувала негода.
- Через сильні дощі в місті оголосили червоний рівень небезпеки.
- Місцеві школи тоді перевели на дистанційний формат роботи.
- Причина – ліквідація пошкоджень, спричинених негодою, адже у багатьох школах міста фіксували підтоплення класних приміщень, групових кімнат і укриттів.
Які наслідки негоди у місті?
- Удень 30 вересня в Одесі зафіксували майже місячну норму опадів.
- За даними ДСНС, через зливу підтопило приватні будинки, підвали та дороги.
- Через сильну зливу вулиці перетворилися на "ріки", де транспорт "плавав".
- Підтопило житлові будинки та торгівельні центри, а десятки мешканців залишилися без електропостачання.