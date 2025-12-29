Про це пише 24 Канал із посиланням на Юлію Свириденко.
Дивіться також Масові зарахування ухилянтів, протести студентів і вчителів: скандали в освіті у 2025 році
Що відомо про безкоштовне харчування для школярів?
За словами Прем'єр-міністерки України, Уряд готує всі необхідні рішення для того, щоб учні 1 – 11 класів з вересня 2026 року отримували безкоштовне харчування по всій країні.
Для реалізації першого етапу програми спрямували майже 5,9 мільярда гривень субвенції громадам, щоб забезпечити перший етап харчування для школярів у 2026 році. Загалом же у Державному бюджеті на 2026 рік на цю програму передбачено 14,4 мільярда гривень.
Окремо заклали фінансування на модернізацію шкільних харчоблоків, щоб діти отримували не лише безкоштовне, а й якісне харчування,
– наголосила Свириденко.
Вона додала, що з початку 2025 року безкоштовне харчування вже діє для учнів 1 – 4 класів по всій Україні, а з вересня гарячі обіди почали отримувати ще й учні 1 – 11 класів у прифронтових громадах.
"Наш пріоритет – створити умови для безпечного та комфортного навчання для кожної української дитини, незалежно від місця проживання чи формату навчання", – резюмувала Прем'єр-міністерка.
Останні новини про школи в Україні: що відомо?
Нагадаємо, що Уряд схвалив оновлений Державний стандарт початкової освіти, який стане основою для нових програм і підручників, починаючи з 2028 року.
До роботи над документом долучили фахівців галузі та провідних експертів. Окрему увагу надали узгодженню стандарту з іншими рівнями шкільної освіти.
Також відомо, що Уряд підвищив заробітну плату педагогам на 30% з січня 2026. Наступний етап – із вересня 2026 передбачено підвищення заробітної плати ще на 20%.