Але він уже зараз стане основою для розроблення нової Типової освітньої програми, модельних навчальних програм і підручників. Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Міністерство освіти і науки України.

Як вчитимуться учні?

Попередній стандарт початкової освіти ухвалили у 2018 році. Його оновлення – плановий процес, передбачений законодавством задля актуалізації зміст освіти відповідно до сучасних підходів.

Оновлений стандарт продовжує реформу Нової української школи та узгоджується з комплексною політикою "Освіта для життя", визначаючи сучасні підходи до організації навчання,

– розповіли у МОН.

До роботи над документом долучили фахівців галузі та провідних експертів. Окрему увагу надали узгодженню стандарту з іншими рівнями шкільної освіти.

Основні оновлення такі:

Оновлена структура результатів навчання

В оновленому стандарті, окрім загальних і конкретних результатів навчання, визначили й орієнтири для оцінювання. Вони будуть в основі створення модельних навчальних програм і підручників. Перелік освітніх галузей не змінюється. Така структура допомагає вчителю краще бачити поступ дитини й забезпечує послідовність навчання.

Підтримка дітей та безпечне освітнє середовище

Стандарт посилює увагу до безпеки, добробуту та вікових особливостей молодших школярів. Документ враховує, що молодші школярі сьогодні стикаються зі стресом, тривожністю та втратами, тож школа має бути простором підтримки. Це дає орієнтири для організації освітнього процесу з урахуванням добробуту та безпеки дітей.

Посилення інклюзії та підтримки учнів з ООП

В оновленому стандарті уточнили підходи до індивідуалізації навчання та організації освітнього процесу для учнів з різними освітніми потребами. Школа має створювати безпечне й доступне освітнє середовище для кожної дитини. Зокрема, передбачили можливість корекційно-розвиткової підтримки для тих учнів, які цього потребують. Також врахували мовно-культурне та психофізичне різноманіття учнів, зокрема дітей, які навчаються мовами корінних народів і нацменшин або жестовою мовою.

Узгодження стандарту з базовою середньою освітою

Оновлений стандарт узгоджено зі стандартом базової середньої освіти. Це сприяє комфортнішому переходу з початкової школи до 5 класу. Це допомагає чітко визначити, яких умінь мають набути діти в початковій школі та з яким рівнем підготовки вони продовжують навчання далі.

Врахування цифрової реальності

Новий стандарт враховує те, що значна частина життя дітей сьогодні відбувається у цифровому середовищі. Тому в документі з'явилися чіткі вимоги до роботи з даними, інформаційної безпеки, онлайн-взаємодії та критичного ставлення до інформації. Окрему увагу приділили інформатичній освітній галузі.

Новий стандарт продовжує логіку НУШ, розвиваючи її в напрямі, який відповідає реаліям сьогодення. Компетентнісний підхід, діяльнісне навчання, інклюзивність, увага до унікальності кожної дитини та академічна автономія школи – ці принципи продовжують визначати, якою має бути сучасна початкова освіта. Оновлений стандарт допомагає школам орієнтуватися в нових умовах і підтримувати дітей з різним досвідом, навчальними потребами та темпом розвитку,

– акцентували у МОН.

Які зміни відбулися у шкільному світі цьогоріч?

