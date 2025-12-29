Но он уже сейчас станет основой для разработки новой Типовой образовательной программы, модельных учебных программ и учебников. Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Министерство образования и науки Украины.

Как будут учиться ученики?

Предыдущий стандарт начального образования приняли в 2018 году. Его обновление – плановый процесс, предусмотренный законодательством для актуализации содержание образования в соответствии с современными подходами.

Обновленный стандарт продолжает реформу Новой украинской школы и согласуется с комплексной политикой "Образование для жизни", определяя современные подходы к организации обучения,

– рассказали в МОН.

К работе над документом привлекли специалистов отрасли и ведущих экспертов. Особое внимание уделили согласованию стандарта с другими уровнями школьного образования.

Основные обновления следующие:

Обновленная структура результатов обучения

В обновленном стандарте, кроме общих и конкретных результатов обучения, определили и ориентиры для оценки. Они будут в основе создания модельных учебных программ и учебников. Перечень образовательных областей не меняется. Такая структура помогает учителю лучше видеть прогресс ребенка и обеспечивает последовательность обучения.

Поддержка детей и безопасная образовательная среда

Стандарт усиливает внимание к безопасности, благополучия и возрастных особенностей младших школьников. Документ учитывает, что младшие школьники сегодня сталкиваются со стрессом, тревожностью и потерями, поэтому школа должна быть пространством поддержки. Это дает ориентиры для организации образовательного процесса с учетом благополучия и безопасности детей.

Усиление инклюзии и поддержки учащихся с ООП

В обновленном стандарте уточнили подходы к индивидуализации обучения и организации образовательного процесса для учащихся с различными образовательными потребностями. Школа должна создавать безопасную и доступную образовательную среду для каждого ребенка. В частности, предусмотрели возможность коррекционно-развивающей поддержки для тех учеников, которые в этом нуждаются. Также учли языково-культурное и психофизическое многообразие учеников, в частности детей, которые учатся на языках коренных народов и нацменьшинств или жестовым языком.

Согласование стандарта с базовым средним образованием

Обновленный стандарт согласован со стандартом базового среднего образования. Это способствует более комфортному переходу из начальной школы в 5 класс. Это помогает четко определить, каких умений должны приобрести дети в начальной школе и с каким уровнем подготовки они продолжают обучение дальше.

Учет цифровой реальности

Новый стандарт учитывает то, что значительная часть жизни детей сегодня происходит в цифровой среде. Поэтому в документе появились четкие требования к работе с данными, информационной безопасности, онлайн-взаимодействия и критического отношения к информации. Отдельное внимание уделили информатической образовательной области.

Новый стандарт продолжает логику НУШ, развивая ее в направлении, который соответствует реалиям сегодняшнего дня. Компетентностный подход, деятельностное обучение, инклюзивность, внимание к уникальности каждого ребенка и академическая автономия школы – эти принципы продолжают определять, каким должно быть современное начальное образование. Обновленный стандарт помогает школам ориентироваться в новых условиях и поддерживать детей с разным опытом, учебными потребностями и темпом развития,

– акцентировали в МОН.

Какие изменения произошли в школьном мире в этом году?

В этом году произошло немало новаций в школьном мире. О главных из них мы писали в наших Итогах – 2025. В частности, о таких темах: