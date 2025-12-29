Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Юлию Свириденко.

Что известно о бесплатном питании для школьников?

По словам Премьер-министра Украины, Правительство готовит все необходимые решения для того, чтобы ученики 1 – 11 классов с сентября 2026 года получали бесплатное питание по всей стране.

Для реализации первого этапа программы направили почти 5,9 миллиарда гривен субвенции общинам, чтобы обеспечить первый этап питания для школьников в 2026 году. В целом же в Государственном бюджете на 2026 год на эту программу предусмотрено 14,4 миллиарда гривен.

Отдельно заложили финансирование на модернизацию школьных пищеблоков, чтобы дети получали не только бесплатное, но и качественное питание,

– отметила Свириденко.

Она добавила, что с начала 2025 года бесплатное питание уже действует для учеников 1 – 4 классов по всей Украине, а с сентября горячие обеды начали получать еще и ученики 1 – 11 классов в прифронтовых общинах.

"Наш приоритет – создать условия для безопасного и комфортного обучения для каждого украинского ребенка, независимо от места жительства или формата обучения", – резюмировала Премьер-министр.

