В учебных заведениях не обошлось без неприятных инцидентов со стороны как педагогов и учеников, так и чиновников. О самых громких из них и главных проблемных моментах, которые вызвали дискуссии и споры в кругах педагогов, родителей, учеников, рассказывает 24 Канал в материале.

Главные скандалы в украинском образовании и науке в 2025 году

Масштабные схемы избежания мобилизации благодаря образованию

В Украине после 24 февраля 2022 года выросло количество студентов, которым более 25 лет. Глава Государственной службы качества образования Руслан Гурак отметил, что благодаря образованию они могут получить право на отсрочку и так пытаются избежать мобилизации. До 2022 года студентов такой возрастной категории всегда было около 30 тысяч, а в течение последних трех лет их стало около 230 тысяч. По результатам проверок ГСКО уже отчислили 50 тысяч студентов в возрасте 25+, которые поступали с нарушениями закона. Правоохранители при этом открыли восемь уголовных производств в отношении должностных лиц учебных заведений, задержали деканов и ректоров отдельных вузов. ГСЯО подала докладные записки в МОН об аннулировании лицензий двум учебным заведениям. Однако, более 200 тысяч студентов старше 25 лет до сих пор остаются в системе образования. И с каждой вступительной кампанией их ряды пополняются.

В целом ГСКО установила несколько массовых схем зачисления студентов, которым более 25 лет, в учебные заведения во избежание призыва. Во время проверок зафиксировали и случаи коррупции. Схемы следующие:

Нарушение вступительных процедур в колледжах. Абитуриенты 25+ вступительные испытания проводили "по непрозрачной и нестандартной процедуре". Часто это делали сами преподаватели из приемных комиссий. Поступление без военно-учетных документов. Студенты 25+ не становились на учет, но после зачисления шли в ТЦК, платили штраф и получали легальную отсрочку. Превышение лицензионных объемов. Вузы и колледжи принимали больше студентов, чем позволяет лицензия. Преимущественно на контракт. Имитация обучения. Во многих случаях студенты старше 25 лет формально имели оценки и сданные сессии, но доказательств их обучения не было.

В 2023 – 2024 годах государство законодательно перекрыло основные лазейки для поступления уклонистов в вузы. Зато такие студенты, которым более 25 лет, переориентировались на колледжи.



Вступительная кампания 2025 / Depositphotos

Домогательства в вузах

В начале года украинское общество всколыхнули признания студенток о домогательствах со стороны преподавателей в украинских университетах.

Андрей Белоус. В январе 2025 года бывшая студентка университета Карпенко-Карого обнародовала анонимное видео, в котором обвинила преподавателя Андрея Белоуса в сексуальных домогательствах. Впоследствии заговорили и другие экс-студентки. В общем Билоуса обвиняли в харассменте, сексуальном насилии и изнасиловании студенток. Университет после огласки отстранил преподавателя от работы. Впоследствии Белоус оставил должность директора и художественного руководителя Молодого театра. За дело взялся суд. Белоуса отправили под стражу.

Иосиф Лось. В конце февраля экс-студентка Екатерина Родак в соцсетях рассказала историю о домогательствах со стороны преподавателя Иосифа Лося, которая случилась около 10 лет назад. В комментариях под сообщением женщины рассказывали похожие истории о том, как сталкивались с таким поведением Лося. 87-летний профессор ЛНУ отрицал обвинения и назвал их провокацией. При этом назвал своих экс-студенток, которые пожаловались на домогательства с его стороны, "свиньями" и "пацятами". Преподавателя отстранили и уволили из вуза. Он пошел в суд, однако представители Фемиды не позволили ему восстановиться в должности.

Студенты против Витренко

В июле премьером стала Юлия Свириденко и сформировала новое правительство. Нардепы заявляли, что уволить с должности могут и Оксена Лисового. В Раде тогда говорили, что заменить его может заместитель Андрей Витренко – единственный из заместителей одиозного экс-министра Сергея Шкарлета, оставшийся работать в новой команде на такой же должности. Витренко даже успел заявить, что от предложения стать министром не откажется. Также говорил, что ему не нравится политика МОН по части реформ. Студенты же вышли на протесты против назначения Витренко то ли министром, то ли и.о. главы МОН. Также требовали увольнения его из ведомства. Однако депутат от "Слуги народа" тогда заявил о намерении баллотироваться на должность ректора Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, если будет такая возможность. Оксен Лисовой все же остался в должности, а Витренко – его заместителем.



Студенты в Киеве протестуют против назначения Андрея Витренко главой МОН / Interfax

Скандалы с объединением вузов

Экс-заместитель главы МОН Михаил Винницкий ранее анонсировал: в Украине в течение следующих нескольких лет должно произойти укрупнение сети вузов. Это требование евроинтеграции нашей страны. В прошлом году из структуры МОН сократили 10 вузов. До 2030 года должно остаться около 100 вузов. Сейчас их насчитывается более 120. Университеты, которые реорганизовывали, в течение последнего года получили инвестиции в оборудование на исследования на 1,5 миллиона долларов. В прошлом году в МОН заявляли, что часть вузов в Украине не хочет объединяться с другими в рамках оптимизации сети вузов. Важнейшее сопротивление связано с амбициями ректоров. Несмотря на скандалы, процесс укрупнения сети вузов не прекращали.

Юракадемия в Одессе. Самый громкий скандал в этом году, связан с объединением вузов, вспыхнул в Одессе. Кабмин согласовал присоединение Национального университета "Одесская юридическая академия" к Одесскому национальному университету имени Мечникова. Глава МОН Оксен Лисовой заявил, что реорганизация не повлияет негативно на студентов и преподавателей. Однако другая ситуация – для руководящего состава заведения, среди которого есть одиозный Сергей Кивалов. Глава МОН заявил, что Кивалов не имел морального права в дальнейшем работать в образовании после известных всем фактов в его биографии. Вуз выступал против объединения. Дело оказалось в суде. Киевский окружной административный суд запретил выполнять приказ МОН о реорганизации. В МОН отметили, что распоряжение правительства принято и его никто не отменял, а Одесская юридическая академия – в состоянии прекращения.

Ученика не впустили в шортах в школу

В начале учебного года в столичной гимназии №109 имени Шевченко учеников не допустили к урокам из-за отсутствия школьной формы. Отстранила их директор учебного заведения. Заявила, что "школа – это не пляж", требуя вернуться домой и переодеться. Мать одного из учеников заявила, что ее ребенок был в панике и в слезах. Образовательный омбудсмен назвала это формой публичного унижения и лишнего стресса, что нарушает право детей на безопасную образовательную среду и уважение к достоинству. Директор объяснила свои действия защитой детей во время воздушных тревог и возможных обстрелов. Впоследствии уволилась.

К слову, в Городенковской гимназии, что в Ивано-Франковской области, ученики и учителя креативно отреагировали на эту ситуацию и сняли забавное видео, в котором "потроллили" директора столичного учебного заведения.

Обвинения в плагиате заместителей Лисового

В сентябре правительство Украины назначило Николая Трофименко на должность заместителя министра образования и науки по вопросам высшего образования. Он доктор политических наук, доцент, ректор Мариупольского государственного университета (с 2020 года). Однако после этого его успели обвинить в "двойном плагиате" в диссертациях. Антиплагиаторы заявляли о совпадениях с другими материалами, фальшивые ссылки, переписывание готовых аналитических текстов российских авторов и тому подобное.

Также в этом году обвинили в плагиате из-за использования чужих научных работ без ссылок еще одного заместителя министра образования и науки – Андрея Витренко. Активисты обнаружили многочисленные случаи подмены источников и фальсификаций в статьях чиновника.

Ответов от МОН не было. А вот председателя Совета молодых ученых НАН Украины Валерию Ковач отстранили из-за подозрения в плагиате в ее диссертации.

В НАОКВО при этом сообщили, что ни одного ученого в Украине в 2024 году не лишили ученой степени после подозрения в плагиате в диссертации. Всего в течение 2024 года Национальное агентство по обеспечению качества высшего образования получило 49 сообщений о наличии академического плагиата или фальсификации в научной работе. МОН при этом заявляло о намерении отслеживать случаи недобропорядочности в научных публикациях. А также исключать такие издания из перечня профессиональных. В конце года Верховная Рада Украины приняла во втором чтении законопроект №10392 "Об академической добропорядочности",, который впервые формирует единые комплексные законодательные рамки академической добропорядочности в системе образования и науки.

Русские песни и стрельбы в школах

Русские песни. В конце мая вспыхнул скандал из-за учеников львовского лицея №93 и российских песен. 10 школьников в туалете пели песни российского рэпера Моргенштерна и снимали это на видео. По представлению СБУ, в свое время Министерство культуры включило Моргенштерна в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности. С руководством школы и учениками должны были провести беседу.

Стрельба в школах. А в ноябре во дворе львовской школы №13 произошла стрельба. Накануне состоялась встреча родителей двух одноклассников, которые конфликтовали между собой. Решить проблему между детьми не удалось, поэтому взрослые решили продолжить спор на улице. Во время словесной перепалки один из мужчин достал пневматический пистолет и четыре раза выстрелил в оппонента, попав ему в живот и ногу. Пострадавшего госпитализировали. Никто из детей и учителей не пострадал. Полиция начала уголовное производство.

А в июне в одной из школ Львова ученики принесли пневматический пистолет. Несовершеннолетние играли с оружием – один из них выстрелил в направлении своего товарища.

Унижение ученика из-за украинского языка

Образовательный процесс в Украине должен продолжаться на государственном языке. Однако бывают случаи, когда преподаватели или учителя ведут лекции и уроки на русском. Так, в ноябре в черновицком лицее "Орияна" учительница географии назвала ученика "скотиной" после того, как он попросил ее перейти с русского на государственный язык. И добавила, что ученик должен готовиться ко всем сложным вопросам и будет "наиболее активным на уроках географии". Педагога уволили.

Зарплату учителям до 3 минимальных не повысят

В Госбюджете на 2026 год заложили средства на повышение зарплат учителей. Предварительно говорится о повышении средней зарплаты педагогических работников на 50% в пределах двух этапов. С 1 января 2026 года зарплата растет на 30%, а с 1 сентября 2026 года – на 20%. При этом повышение зарплат учителям до уровня трех минимальных зарплат в 2026 году не произойдет. Правительство отказалось от реализации этой нормы. В МОН заявили, что средств в бюджете для повышения оплаты труда педагогов до уровня трех минимальных зарплат, то есть, чтобы выполнить Закон Украины "Об образовании", недостаточно. Учителя даже инициировали соответствующий флешмоб.



Зарплата учителя в Украине / Фото: Юлия Житник

Нардепы также предлагали отдельные изменения в работе учителей, которые вызвали оживленные дискуссии в сообществе педагогов. Глава Образовательного комитета ВРУ Сергей Бабак предлагал увеличить недельную нагрузку учителя с 18 до 22 часов, чтобы зарплату педагогам повысили. В Профсоюзе педагогов призвали не согласовывать эти изменения и добавили, что работу в таком случае потеряют более 70 тысяч учителей. Нардепы из Образовательного комитета также предлагали прекратить бессрочные трудовые договоры с учителями школ и колледжей. При этом одновременно заключить с ними срочные трудовые договоры. Учителя не сдерживали возмущения по поводу такой идеи нардепов. Однако эти инициативы остались на уровне идей.

Математика на НМТ

В этом году немало жалоб звучало из уст участников НМТ относительно сдачи математики. Возмущались прежде всего будущие художники и заявляли, что этот предмет им в будущем не понадобится. Также отмечали, что именно "провал" этого предмета на мультитесте перекрывает им путь к поступлению в украинские ВУЗы, поэтому они вынуждены паковать чемоданы и ехать поступать за границу. Руководительница Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко отметила, что для поступления на художественные специальности математика не является определяющим предметом, ведь коэффициенты, которые указаны в условиях приема на этот предмет, чрезвычайно низкие. Большего – значительного – веса приобретал именно творческий конкурс. Поэтому вопрос здесь был лишь в том, чтобы преодолеть порог "сдал / не сдал", уточнила она, а проходной балл по математике на НМТ – это программа 5 – 7 класса. И добавила, что этот порог как доступ к высшему образованию является важным.

Вакуленко также ответила на "упреки" о том, что тесты НМТ по английскому языку содержали задания из международных тестов. По ее словам, УЦОКО заказывает задания у разработчиков и не использует задания международного теста.

Украинцы также критиковали однодневную модель НМТ из-за того, что она была очень изнурительной для выпускников. Экзамен длился 4 часа с перерывом, однако часто в определенных городах мог прерываться тревогой. Или же ученики приходили сдавать тестирование после ночных воздушных тревог и атак.

Скандал с учебником истории для 11 класса

В апреле в сети возник скандал из-за учебника "История Украины. 11 класс", который издательство "Ранок" выдало в 2024 году. Все началось с поста историка Марии Воротило. Она заявила, что это издание начали раздавать школьникам в конце марта, хотя уже через два месяца они должны сдавать НМТ. Также отметила, что больше всего ее разгневало то, что учебник завершается событиями 2024 года. То есть школьники должны изучать события, участниками которых были сами. К слову, этот учебник является переизданным изданием учебника таких авторов – Александра Гисема, Александра Мартынюка и Акима Галимова. Учителя, родители, общественные активисты даже критиковали авторов за то, что события подали в выгодном для власти свете. Были претензии и относительно профессионализма авторов учебника. В частности, Галимова, мол, как "не историк" может быть автором учебника по истории Украины?

Аким Галимов заявил, что журналист/медийщик может быть приобщенным к созданию учебника. По разделу о полномасштабном вторжении, то автор отметил, что "11-классники – это взрослые люди, с которыми нужно это обсуждать". В издательстве "Ранок" отметили, что в учебнике "отсутствуют какие-либо нарративы или проявления российской пропаганды". Решение добавить в учебник раздел о полномасштабном вторжении там назвали "сознательным" из-за актуальности и значимости.

Другие сложные моменты и споры

"Отмена" дистанционки

В июле вице-премьер Михаил Федоров анонсировал отмену скандального приказа МОН Украины №1112. Он касался, в частности, дистанционного обучения. Однако многие украинцы подумали, что в нашем государстве ликвидируют дистанционный формат обучения. Приказ ограничивал, в частности, право выбора школы, доступ к дистанционному образованию из-за требования по количеству учеников (не менее 20, а не 5), усложнял обучение в украинских школах детям с ВОТ. Также угрожал безопасности детей в прифронтовых зонах из-за инициативы по возвращению учеников за парты в тех учебных заведениях, где есть укрытие. В МОН впоследствии заявили, что в образовательной политике оставят отдельные нормы документа, в частности об адаптации обучения к условиям войны – от патронажа до дистанционных классов.

Дистанционное образование / Shutterstock

Платный электронный дневник

А в начале сентября в украинских школах возник скандал из-за электронного приложения "Дневник". Родители начали массово писать в соцсетях, что сервис, который ранее работал бесплатно, стал платным. Это вызвало волну возмущения, ведь раньше такое приложение позиционировали как доступный бесплатный инструмент для всех учеников и учителей. В Раде заявили, что плата за пользование электронным "дневником" не предусмотрена законом. В МОН зато заявили, что не обязывают школы пользоваться конкретной системой электронных дневников, поэтому они могут выбрать другую.

Разрешение выезда ребятам в возрасте 18 – 22 лет за границу

В конце августа правительство разрешило выезд за границу ребятам в возрасте 18 – 22 лет. Чиновники заявили, что в противном случае в школах де-факто не осталось бы ребят, потому что родители вывозили бы детей из страны до их совершеннолетия. Причина – страх мобилизации. Однако такое решение, по словам экс-министра МИД Дмитрия Кулебы, повлечет демографические проблемы. В сентябре 2025 польские пограничники зафиксировали более десятикратный рост количества украинцев в возрасте 18 – 22 лет, которые пересекли границу.

Украинское образование также может столкнуться с потерей студентов, ведь в этой возрастной категории – именно немало студентов. Министр образования и науки Оксен Лисовой во время дискуссии в октябре заявил, что МОН не видит аномалий в студенческом контингенте, как и значительных отчислений студентов из университета, хотя молодежь, возможно, выезжает. При этом, по словам чиновника, часть тех, кто выехал, возвращается. А еще летом образовательный омбудсмен Надежда Лещик заявила: молодежь в возрасте 17 лет выезжает из Украины: не только парни, но и девушки.

"Продажа" Киево-Могилянки

В начале года президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов предложил продать Киево-Могилянскую академию Киевской школе экономики. Оценил ее в 10 – 50 миллионов долларов. Многие украинцы назвали идею "черным пиаром". В МОН заявили, что, учитывая историческую ценность, а также то, что НУ "Киево-Могилянская академия" является одним из ведущих учреждений высшего образования, Министерство образования и науки Украины не рассматривает возможности приватизации этого государственного университета. И вообще законодательство Украины не предусматривает такой возможности.

Языковая ситуация в школе

В учебных заведениях Киева зафиксировали значительное снижение использования украинского языка. Ситуация по соблюдению языкового закона там угрожающая, заявили в Секретариате Уполномоченного по защите государственного языка. Так, почти четверть (24%) учителей общаются во время уроков на русском, еще 40% – во время перерывов. Относительно учеников – общаются на негосударственном языке на уроках 66%, на переменах – 82% (по Украине эти цифры значительно отличаются: на уроках – 40%, на переменах – 52%). Только 18% столичных школьников отметили, что говорят исключительно на украинском языке.

Отмена медалей за госсредства

В Украине отменили награждение за государственные средства выпускников 11 классов золотыми и серебряными медалями за особые достижения в учебе. Теперь используют запись "с отличием". Ранее Образовательный комитет Рады рекомендовал эту отмену для экономии бюджетных средств. Украинцы взамен высказали разные мнения по этому поводу. Одни считали, что медали являются моральной компенсацией за достижения на олимпиадах и конкурсах, другие – что такие отличия ученикам не нужны, ведь главное – знания. Однако школам не запретили награждать лучших выпускников медалями за свой счет.