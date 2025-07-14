Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Interfax.com.ua. По состоянию на 10:20 на Арсенальной площади было около 100 участников акции. Люди понемногу присоединялись.
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Почему студенты митингуют против Витренко?
Студенты держали в руках флаги своих самоуправляющихся организаций и плакаты с надписями: "Витренко на ветер", "Образование не на ветер", "Образование – не для Витренко", "Образование – не цирк", "Студенчество не будет молчать", "Курс – вон из МОН", "Витренко – черт", "Витренко – иди из МОН", "Как украинским образованием может заниматься плагиатор?", "Министрер – не капипастер" и другие.
Безопасность акции обеспечивают полицейские.
Основными организаторами митинга являются студенческие организации ОО "Украинские студенты за Свободу" и ОО "Украинская ассоциация студентов", а также самоуправления Украинского католического университета, Киевской школы экономики (KSE) и Национального университета "Киево-Могилянская академия".
Студенты в Киеве протестуют против Витренко: видео
Организаторы накануне анонсировали проведение акции. Также объявили свои требования: увольнение Витренко с должности заместителя министра образования и науки и недопущение его назначения на должность министра или и.о. министра.
Они отмечали, что "украинское образование – в шаге к возвращению времен Шкарлета", имея в виду вероятное назначение Витренко главой МОН.
Студенты в Киеве протестуют против назначения Андрея Витренко главой МОН / Interfax
Студенческое сообщество заявляло: знает цену знаниям, репутации и ответственности. И не позволит, чтобы МОН возглавил "фигурант коррупционных схем, плагиатор и человек, связанный с системным уничтожением доверия к образованию".
- Отметим, что Андрей Витренко единственный из заместителей из старой команды одиозного экс-министра Сергея Шкарлета остался работать в новой команде как заместитель Оксена Лисового.
- Напомним, что общественная инициатива "Дисергейт" обвинила заместителя главы МОН Андрея Витренко в наличии академического плагиата в его научных статьях и кандидатской диссертации. Агентство "Интерфакс-Украина" обращалось к Витренко за комментарием, но не получило его.
- Витренко заявил, что никто с ним не общался относительно назначения главой МОН, но от такого предложения не откажется.