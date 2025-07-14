Про це інформує 24 Канал з посиланням на Interfax.com.ua. Станом на 10:20 на Арсенальній площі було близько 100 учасників акції. Люди потрохи доєднувалися.

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Чому студенти мітингують проти Вітренка?

Студенти тримали у руках прапори своїх самоврядних організацій і плакати з написами: "Вітренка на вітер", "Освіту не на вітер", "Освіта – не для Вітренка", "Освіта – не цирк", "Студентство не мовчатиме", "Курс – геть з МОН", "Вітренко – чорт", "Вітренко – іди з МОН", "Як українською освітою може опікуватися плагіатор?", "Міністрер – не капіпастер" та інші.

Безпеку акції забезпечують поліціянти.

Основними організаторами мітингу є студентські організації ГО "Українські студенти за Свободу" і ГО "Українська асоціація студентів", а також самоврядування Українського католицького університету, Київської школи економіки (KSE) і Національного університету "Києво-Могилянська академія".

Студенти у Києві протестують проти проти Вітренка: відео

Організатори напередодні анонсували проведення акції. Також оголосили свої вимоги: звільнення Вітренка з посади заступника міністра освіти і науки та недопущення його призначення на посаду міністра чи в.о. міністра.

Вони наголошували, що "українська освіта – за крок до повернення часів Шкарлета", маючи на увазі імовірне призначення Вітренка очільником МОН.



Студенти у Києві протестують проти призначення Андрія Вітренка очільником МОН / Interfax

Студентська спільнота заявляла: знає ціну знань, репутації та відповідальності. І не дозволить, щоб МОН очолив "фігурант корупційних схем, плагіатор і людина, пов'язана із системним знищенням довіри до освіти".