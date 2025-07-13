Про це інформує 24 Канал з посиланням на заяву Української асоціації студентів. Студенти кажуть, що українська освіта – за крок до повернення часів одіозного міністра освіти і науки Сергія Шкарлета.

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Чому студенти протестуватимуть проти Вітренка?

У зверненні студентів мовиться про те, що невдовзі влада може призначити соратника одіозного ексміністра новим очільником МОН.

Студентство України закликає виходити на мітинг #ВІТРЕНКА_НА_ВІТЕР проти призначення Андрія Вітренка міністром освіти та за його відсторонення від діяльності в Міністерстві освіти і науки України. Ми не мовчатимемо. Студентська спільнота знає ціну знань, репутації та відповідальності. І ми не дозволимо, щоб МОН очолив фігурант корупційних схем, плагіатор і людина, пов'язана із системним знищенням довіри до освіти,

– йдеться у зверненні.

Студенти нагадали, що Андрій Вітренко – чинний заступник міністра освіти, голова фракції "Слуга народу" у Київраді, якого вже неодноразово звинувачували у плагіаті. І зазначили, що наукові роботи посадовця містять масові збіги з російськими науковцями.

Студенти написали, що у них є дві вимоги:

1. Звільнити Вітренка з посади заступника міністра освіти і науки.

2. Не допустити призначення Вітренка на посаду міністра освіти і науки чи в.о. міністра.