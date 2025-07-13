Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на заявление Украинской ассоциации студентов. Студенты говорят, что украинское образование – в шаге от возвращения времен одиозного министра образования и науки Сергея Шкарлета.

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Почему студенты будут протестовать против Витренко?

В обращении студентов говорится о том, что вскоре власть может назначить соратника одиозного экс-министра новым главой МОН.

Студенчество Украины призывает выходить на митинг #ВІТРЕНКА_НА_ВІТЕР против назначения Андрея Витренко министром образования и за его отстранение от деятельности в Министерстве образования и науки Украины. Мы не будем молчать. Студенческое сообщество знает цену знаний, репутации и ответственности. И мы не позволим, чтобы МОН возглавил фигурант коррупционных схем, плагиатор и человек, связана с системным уничтожением доверия к образованию,

– говорится в обращении.

Студенты напомнили, что Андрей Витренко – действующий заместитель министра образования, председатель фракции "Слуга народа" в Киевсовете, которого уже неоднократно обвиняли в плагиате. И отметили, что научные работы чиновника содержат массовые совпадения с российскими учеными.

Студенты написали, что у них есть два требования:

1. Уволить Витренко с должности заместителя министра образования и науки.

2. Не допустить назначения Витренко на должность министра образования и науки или и.о. министра.