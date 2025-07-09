Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Interfax. Также Бабак уточнил, что на эту должность есть и другие кандидаты.

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Андрей Витренко может заменить Оксена Лисового на должности министра

Нардеп также добавил, что пока нет конкретики в этом вопросе. Бабак при этом не назвал фамилии других кандидатов.

Ранее нардеп Инна Совсун заявила, что на должность нового главы МОН рассматривают кандидатуру действующего заместителя министра – Андрея Витренко.

Об этом в своей странице на фейсбуке написала и секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Наталья Пипа.

А нардеп Ярослав Железняк ранее допускал, что во время вероятного переформатирования правительства потерять должность может и министр образования и науки Оксен Лисовой.

Отметим, что общественная инициатива "Дисергейт" обвинила заместителя министра образования и науки Украины, депутата Киевского горсовета от партии "Слуга народа" Андрея Витренко в наличии академического плагиата в его научных статьях и кандидатской диссертации. Агентство "Интерфакс-Украина" обращалось к Витренко за комментарием, но не получило его.

Напомним, что Оксен Лисовой занял должность главы МОН 21 марта 2023 года. Витренко единственный из заместителей из старой команды одиозного экс-министра Сергея Шкарлета остался работать в новой команде как заместитель.