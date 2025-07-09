Про це інформує 24 Канал з посиланням на Interfax. Також Бабак уточнив, що на цю посаду є й інші кандидати.

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Андрій Вітренко може замінити Оксена Лісового на посаді міністра

Нардеп також додав, що наразі немає конкретики у цьому питанні. Бабак при цьому не назвав прізвища інших кандидатів.

Раніше нардеп Інна Совсун заявила, що на посаду нового очільника МОН розглядають кандидатуру чинного заступника міністра – Андрія Вітренка.

Про це у своїй сторінці на фейсбуці написала і секретар Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Наталія Піпа.

А нардеп Ярослав Железняк раніше допускав, що під час імовірного переформатування уряду втратити посаду може і міністр освіти і науки Оксен Лісовий.

Зазначимо, що громадська ініціатива "Дисергейт" звинуватила заступника міністра освіти і науки України, депутата Київської міськради від партії "Слуга народу" Андрія Вітренка у наявності академічного плагіату в його наукових статтях і кандидатській дисертації. Агентство "Інтерфакс-Україна" зверталося до Вітренка за коментарем, але не отримало його.

Нагадаємо, що Оксен Лісовий обійняв посаду очільника МОН 21 березня 2023 року. Вітренко єдиний із заступників зі старої команди одіозного ексміністра Сергія Шкарлета залишився працювати у новій команді як заступник.