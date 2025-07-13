Про це інформує 24 Канал з посиланням на Interfax.com.ua. Він уточнив, що наразі жодних розмов, співбесід, пропозицій не було.

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Чи пропонували Вітренку очолити МОН?

Заступник очільника МОН на онлайн-зустрічі з представниками Студпарламенту КНУ і КПІ повідомив: остання його співбесіда на посаду заступника міністра була в 2020 році.

При цьому Вітренко заявив, що не відмовиться очолити відомство, якщо йому це запропонують.

Дуже поганий той солдат, який не хоче стати генералом. Чи хочу я зайняти високу посаду? Для мене це буде велика честь. Якщо надійде така пропозиція, я жодним чином не відмовлюся,

– зазначив посадовець.

І додав, що має амбіції, які стосуються і МОН, і Київської міської ради.

В мене є амбіції стати або міністром або секретарем Київської міської ради,

– наголосив він.

Зазначимо, що Андрій Вітренко є також депутатом Київської міськради від партії "Слуга народу".

Нагадаємо, що голова Освітнього комітету Верховної Ради Сергій Бабак повідомив, що у парламенті розглядають питання заміни міністра освіти і науки України. Вітренко є одним із кандидатів на цю посаду. Інших Бабак не назвав.

До слова, Вітренко єдиний із заступників зі старої команди одіозного ексміністра Сергія Шкарлета залишився працювати у новій команді як заступник Оксена Лісового.