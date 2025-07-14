Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Interfax.com.ua. Заметим, что сейчас Витренко называют возможным преемником Оксена Лисового на посту главы МОН.

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Хочет ли Витренко быть ректором КНУ имени Шевченко?

Чиновник отметил: относительно кандидатуры на должность ректора Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, то у него уже был такой опыт. И он от этого счастлив.

И когда начнутся новые выборы ректора, если я буду иметь возможность, я также буду принимать в них участие,

– заявил Витренко на онлайн-встрече с представителями Студпарламента КНУ и КПИ.

Витренко также заявил, что с ним не было никаких разговоров относительно должности министра образования. При этом добавил: если такое предложение будет, он от него не откажется. Также сказал, что имеет амбиции стать не только главой МОН, но и секретарем Киевского городского совета. Заметим, что он является нардепом этого совета от "Слуги народа".

Отметим, что в 2020 году студпарламент КНУ имени Шевченко выступил против назначения Витренко и.о. ректора вуза.

К слову, Витренко единственный из заместителей из старой команды одиозного экс-министра Сергея Шкарлета остался работать в новой команде как заместитель Оксена Лисового.

Напомним, что общественная инициатива "Дисергейт" обвинила заместителя главы МОН Андрея Витренко в наличии академического плагиата в его научных статьях и кандидатской диссертации. Агентство "Интерфакс-Украина" обращалось к Витренко за комментарием, но не получило его.