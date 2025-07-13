Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Interfax.com.ua. К слову, Витренко называют вероятным кандидатом на должность министра образования и науки Украины.

Читайте Витренко рассказал, предлагали ли ему стать министром образования и имеет ли он такие амбиции

Почему Витренко критикует политику МОН?

Витренко заявил, что несколько основных образовательных реформ были достаточно успешными. Например, НУШ. Но многие оказались, по его мнению, неэффективными.

Нравится ли мне, как происходит сейчас реорганизация высших учебных заведений? Нет, не нравится. Думаю, что это новая реформа? Нет, она не новая, еще в 2021 году начинали это движение",

– заявил Витренко во время онлайн-встречи с представителями Студпарламента КНУ и КПИ.

Заметим, что в 2021 году МОН возглавлял одиозный Сергей Шкарлет. Витренко в то время также был заместителем министра образования и науки Украины.

Витренко при этом убежден, что реорганизация вузов "должна идти не так". Также он заявлял, что наибольшую угрозу для высшего образования сейчас составляет увеличение индикативной себестоимости обучения в вузах и этот вопрос надо отсрочить.

Заметим, что в феврале глава Образовательного комитета ВРУ Сергей Бабак сообщил, что в Украине в этом году состоится как минимум семь-восемь объединений вузов. А в апреле правительство приняло постановление, которое согласовывает повышение стоимости обучения по контракту в государственных вузах на престижных специальностях до стоимости обучения студента-бюджетника, которую тратит на него государство в определенном ЗВО.

Напомним, что общественная инициатива "Дисергейт" обвинила заместителя главы МОН Андрея Витренко в наличии академического плагиата в его научных статьях и кандидатской диссертации. Агентство "Интерфакс-Украина" обращалось к Витренко за комментарием, но не получило его.