Про це інформує 24 Канал з посиланням на Interfax.com.ua. До слова, Вітренка називають імовірним кандидатом на посаду міністра освіти і науки України.

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Чому Вітренко критикує політику МОН?

Вітренко заявив, що кілька основних освітніх реформ були достатньо успішними. Наприклад, НУШ. Але чимало виявились, на його думку, неефективними.

Чи подобається мені, як відбувається зараз реорганізація закладів вищої освіти? Ні, не подобається. Чи думаю, що це нова реформа? Ні, вона не нова, ще в 2021 році розпочинали цей рух",

– заявив Вітренко під час онлайн-зустрічі з представниками Студпарламенту КНУ і КПІ.

Зауважимо, що у 2021 році МОН очолював одіозний Сергій Шкарлет. Вітренко у той час також був заступником міністра освіти і науки України.

Вітренко при цьому переконаний, що реорганізація вишів "має йти не так". Також він заявляв, що найбільшу загрозу для вищої освіти зараз становить збільшення індикативної собівартості навчання у вишах і це питання треба відтермінувати.

Зауважимо, що у лютому очільник Освітнього комітету ВРУ Сергій Бабак повідомив, що в Україні цьогоріч відбудеться щонайменше сім-вісім об'єднань вишів.

А у квітні уряд ухвалив постанову, яка погоджує підвищення вартості навчання за контрактом у державних вишах на престижних спеціальностях до вартості навчання студента-бюджетника, яку витрачає на нього держава у певному ЗВО.

Нагадаємо, що громадська ініціатива "Дисергейт" звинуватила заступника очільника МОН Андрія Вітренка у наявності академічного плагіату в його наукових статтях і кандидатській дисертації. Агентство "Інтерфакс-Україна" зверталося до Вітренка за коментарем, але не отримало його.