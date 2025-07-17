24 Канал рассказывает, правда ли это и чего ждать ученикам, родителям и школьникам накануне нового учебного года.

К теме "Дистанционное обучение не отменят": Федоров объяснил ликвидацию приказа МОН

Что заявил Федоров?

Федоров сообщил, что в пятницу отменят Приказ Министерства образования и науки Украины №1112, ведь к нему есть много вопросов у общества и депутатов. Власть вместо этого будет искать путь, как вывести детей на очное обучение, в безопасные школы.

Что предусматривает приказ МОН №1112?

Приказ МОН №1112, в частности, ограничивает право выбора школы. Что важно, с 1 сентября 2025 года ученики-переселенцы должны учиться очно в школе по месту жительства.

Также приказ ограничивает доступ к дистанционному образованию. Для таких классов устанавливают требование по количеству учеников – должно быть не менее 20. Норма противоречит действующему Закону "О полном общем среднем образовании", согласно которому в классе должно быть не менее 5 учеников.

Документ также усложняет обучение в украинских школах детям с временно оккупированных территорий. Дети с ВОТ смогут учиться дистанционно на педагогическом патронаже. Но их родители должны написать специальное заявление и предоставить свои персональные данные и согласие на их обработку. Это опасно для украинцев с ВОТ, ведь оккупанты выслеживают такие связи.

Приказ угрожает и безопасности детей в прифронтовых зонах. В МОН акцентируют на возвращении детей за парты в тех учебных заведениях, где есть укрытие. Однако далеко не везде есть укрытия или они не соответствуют требованиям. И сама дорога в школу в регионах, которые постоянно под обстрелами, может быть опасной.

Как Федоров объяснил заявление?

После того как часть украинцев неправильно восприняла заявление Михаила Федорова, он решил его растолковать. Чиновник напомнил, что анонсировал ликвидацию Приказа МОН № 1112, а не дистанционный формат обучения.

Дистанционное обучение не будут отменять. Безопасность детей – наш приоритет. Мы живем в условиях войны, поэтому дистанционное обучение останется элементом образовательного процесса. Качество дистанционки – приоритет. Обучение в офлайн-формате возможно только при гарантиях, что жизни детей ничего не угрожает,

– подчеркнул вице-премьер.

И объяснил детали этого документа. Громады, депутаты протестуют против вероятности закрытия школ в прифронтовых территориях, где в классах учится детей меньше, чем предусмотрено Приказом. Именно из-за этих положений Приказ № 1112 и отменят.

Как в Украине обновили правила дистанционного обучения?

19 июня Министерство образования и науки Украины обновило Особенности организации дистанционного обучения в условиях военного положения. Тогда согласовали изменения в приказы МОН №1112 (от 7 августа 2024 года) и №1115 (от 8 сентября 2020 года). Изменения должны были вступить в силу 1 сентября 2025 года. Их предусмотрели как часть политики "Школа офлайн".

В МОН заявляли, что изменения адаптированы к потребностям и специфике прифронтовых и приграничных с Россией регионов. В целом учеников и учителей соответственно должны были ожидать следующие изменения:

1) Новые правила по наполняемости дистанционных классов

Минимальное количество учеников в дистанционном классе должно было составлять 20 детей. Впрочем, основатели школ могли уменьшить это количество:

до 10 учеников – для заведений на временно оккупированных, прифронтовых территориях, в селах и поселках всей Украины;

до 15 учеников – для заведений в других городах.

2) Дистанционная работа школы возможна даже без всех параллелей классов

Учебное заведение любого типа может работать по дистанционной форме, если в нем отсутствуют не более двух параллелей. Например, школа имеет дистанционные 1 – 6, 8 – 11 классы – 7 класса может не быть.

3) Отдельный класс для обучения по украиноведческому компоненту

В пределах одного дистанционного класса ученики должны учиться только по одной образовательной программе. Это поможет учителю эффективнее работать с детьми разных категорий – теми, которые находятся в Украине на контролируемой правительством территории, на ВОТ или за рубежом.

Дети за границей. Если ребенок посещает школу в стране пребывания, он может дистанционно учиться по украиноведческому компоненту в украинской школе (5 – 8 часов в неделю, без перегрузки). Если ребенок не ходит в местную школу, он может получать образование полностью дистанционно в украинском учебном заведении.

Дети на ВОТ могут учиться по педагогическому патронажу. Это индивидуальное обучение с учетом потребностей ребенка и обстоятельств безопасности.

Обратите внимание! Даже если в школе не открыли ни одного класса, она может продолжить работать в форме педагогического патронажа. Эта форма предусматривает оплату учителю за обучение конкретного ребенка.

Кроме этого, если ребенок находится на территории, где продолжаются или возможны боевые действия, – он может продолжать обучение дистанционно в своей школе, откуда выехал. Ему не нужно переводиться в другое заведение для дистанционного обучения.

В то же время, если есть возможность посещать очное обучение при наличии укрытия в школе, – это является приоритетом для учеников.

Поэтому завтра должны отменить Приказ МОН №1112, однако не сам дистанционный формат обучения. Вероятно, МОН впоследствии может еще раз обновить Особенности организации дистанционного обучения в условиях военного положения.