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К теме "Дистанционное обучение не отменят": Федоров объяснил ликвидацию приказа МОН

Федоров сообщил, что в пятницу отменят Приказ Министерства образования и науки Украины №1112, ведь к нему есть много вопросов у общества и депутатов. Власть вместо этого будет искать путь, как вывести детей на очное обучение, в безопасные школы.

Приказ МОН №1112, в частности, ограничивает право выбора школы. Что важно, с 1 сентября 2025 года ученики-переселенцы должны учиться очно в школе по месту жительства.

Также приказ ограничивает доступ к дистанционному образованию. Для таких классов устанавливают требование по количеству учеников – должно быть не менее 20. Норма противоречит действующему Закону "О полном общем среднем образовании", согласно которому в классе должно быть не менее 5 учеников.

Документ также усложняет обучение в украинских школах детям с временно оккупированных территорий. Дети с ВОТ смогут учиться дистанционно на педагогическом патронаже. Но их родители должны написать специальное заявление и предоставить свои персональные данные и согласие на их обработку. Это опасно для украинцев с ВОТ, ведь оккупанты выслеживают такие связи.

Приказ угрожает и безопасности детей в прифронтовых зонах. В МОН акцентируют на возвращении детей за парты в тех учебных заведениях, где есть укрытие. Однако далеко не везде есть укрытия или они не соответствуют требованиям. И сама дорога в школу в регионах, которые постоянно под обстрелами, может быть опасной.

После того как часть украинцев неправильно восприняла заявление Михаила Федорова, он решил его растолковать. Чиновник напомнил, что анонсировал ликвидацию Приказа МОН № 1112, а не дистанционный формат обучения.

Дистанционное обучение не будут отменять. Безопасность детей – наш приоритет. Мы живем в условиях войны, поэтому дистанционное обучение останется элементом образовательного процесса. Качество дистанционки – приоритет. Обучение в офлайн-формате возможно только при гарантиях, что жизни детей ничего не угрожает,
– подчеркнул вице-премьер.

И объяснил детали этого документа. Громады, депутаты протестуют против вероятности закрытия школ в прифронтовых территориях, где в классах учится детей меньше, чем предусмотрено Приказом. Именно из-за этих положений Приказ № 1112 и отменят.

19 июня Министерство образования и науки Украины обновило Особенности организации дистанционного обучения в условиях военного положения. Тогда согласовали изменения в приказы МОН №1112 (от 7 августа 2024 года) и №1115 (от 8 сентября 2020 года). Изменения должны были вступить в силу 1 сентября 2025 года. Их предусмотрели как часть политики "Школа офлайн".

В МОН заявляли, что изменения адаптированы к потребностям и специфике прифронтовых и приграничных с Россией регионов. В целом учеников и учителей соответственно должны были ожидать следующие изменения:

1) Новые правила по наполняемости дистанционных классов

Минимальное количество учеников в дистанционном классе должно было составлять 20 детей. Впрочем, основатели школ могли уменьшить это количество:

  • до 10 учеников – для заведений на временно оккупированных, прифронтовых территориях, в селах и поселках всей Украины;
  • до 15 учеников – для заведений в других городах.

2) Дистанционная работа школы возможна даже без всех параллелей классов

Учебное заведение любого типа может работать по дистанционной форме, если в нем отсутствуют не более двух параллелей. Например, школа имеет дистанционные 1 – 6, 8 – 11 классы – 7 класса может не быть.

3) Отдельный класс для обучения по украиноведческому компоненту

В пределах одного дистанционного класса ученики должны учиться только по одной образовательной программе. Это поможет учителю эффективнее работать с детьми разных категорий – теми, которые находятся в Украине на контролируемой правительством территории, на ВОТ или за рубежом.

Дети за границей. Если ребенок посещает школу в стране пребывания, он может дистанционно учиться по украиноведческому компоненту в украинской школе (5 – 8 часов в неделю, без перегрузки). Если ребенок не ходит в местную школу, он может получать образование полностью дистанционно в украинском учебном заведении.

Дети на ВОТ могут учиться по педагогическому патронажу. Это индивидуальное обучение с учетом потребностей ребенка и обстоятельств безопасности.

Обратите внимание! Даже если в школе не открыли ни одного класса, она может продолжить работать в форме педагогического патронажа. Эта форма предусматривает оплату учителю за обучение конкретного ребенка.

Кроме этого, если ребенок находится на территории, где продолжаются или возможны боевые действия, – он может продолжать обучение дистанционно в своей школе, откуда выехал. Ему не нужно переводиться в другое заведение для дистанционного обучения.

В то же время, если есть возможность посещать очное обучение при наличии укрытия в школе, – это является приоритетом для учеников.

Поэтому завтра должны отменить Приказ МОН №1112, однако не сам дистанционный формат обучения. Вероятно, МОН впоследствии может еще раз обновить Особенности организации дистанционного обучения в условиях военного положения.