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До теми "Дистанційне навчання не скасують": Федоров пояснив ліквідацію наказу МОН

Що заявив Федоров?

Федоров повідомив, що у п'ятницю скасують Наказ Міністерства освіти і науки України №1112, адже до нього є багато питань у громади і депутатів. Влада натомість шукатиме шлях, як вивести дітей на очне навчання, у безпечні школи.

Що передбачає наказ МОН №1112?

Наказ МОН №1112, зокрема, обмежує право вибору школи. Що важливо, з 1 вересня 2025 року учні-переселенці мають навчатися очно в школі за місцем проживання.

Також наказ обмежує доступ до дистанційної освіти. Для таких класів встановлюють вимогу за кількістю учнів – має бути не менш як 20. Норма суперечить чинному Закону "Про повну загальну середню освіту", згідно з яким у класі має бути щонайменше 5 учнів.

Документ також ускладнює навчання в українських школах дітям із тимчасово окупованих територій. Діти з ТОТ зможуть навчатися дистанційно на педагогічному патронажі. Але їхні батьки повинні написати спеціальну заяву та надати свої персональні дані і згоду на їх оброблення. Це небезпечно для українців з ТОТ, адже окупанти вистежують такі зв'язки.

Наказ загрожує і безпеці дітей у прифронтових зонах. У МОН акцентують на поверненні дітей за парти у тих закладах освіти, де є укриття. Однак далеко не всюди є укриття або вони не відповідають вимогам. Та й сама дорога до школи у регіонах, які постійно під обстрілами, може бути небезпечною.

Як Федоров пояснив заяву?

Після того як частина українців неправильно сприйняла заяву Михайла Федорова, він вирішив її розтлумачити. Посадовець нагадав, що анонсував ліквідацію Наказу МОН № 1112, а не дистанційний формат навчання.

Дистанційне навчання не скасовуватимуть. Безпека дітей – наш пріоритет. Ми живемо в умовах війни, тому дистанційне навчання залишиться елементом освітнього процесу. Якість дистанційки – пріоритет. Навчання в офлайн-форматі можливе лише за гарантій, що життю дітей нічого не загрожує,

– наголосив віцепрем'єр.

І пояснив деталі цього документа. Громади, депутати протестують проти ймовірності закриття шкіл у прифронтових територіях, де в класах навчається дітей менше, ніж передбачено Наказом. Саме через ці положення Наказ № 1112 і скасують.

Як в Україні оновили правила дистанційного навчання?

19 червня Міністерство освіти і науки України оновило Особливості організації дистанційного навчання в умовах воєнного стану. Тоді погодили зміни до наказів МОН №1112 (від 7 серпня 2024 року) і №1115 (від 8 вересня 2020 року). Зміни мали набути чинності 1 вересня 2025 року. Їх передбачили як частину політики "Школа офлайн".

У МОН заявляли, що зміни адаптовані до потреб і специфіки прифронтових та прикордонних із Росією регіонів. Загалом на учнів та вчителів відповідно мали очікувати такі зміни:

1) Нові правила щодо наповнюваності дистанційних класів

Мінімальна кількість учнів у дистанційному класі мала становити 20 дітей. Утім, засновники шкіл могли зменшити цю кількість:

до 10 учнів – для закладів на тимчасово окупованих, прифронтових територіях, у селах і селищах всієї України;

до 15 учнів – для закладів в інших містах.

2) Дистанційна робота школи можлива навіть без усіх паралелей класів

Заклад освіти будь-якого типу може працювати за дистанційною формою, якщо в ньому відсутні не більше ніж дві паралелі. Наприклад, школа має дистанційні 1 – 6, 8 – 11 класи – 7 класу може не бути.

3) Окремий клас для навчання за українознавчим компонентом

У межах одного дистанційного класу учні повинні навчатися лише за однією освітньою програмою. Це допоможе вчителю ефективніше працювати з дітьми різних категорій – тими, які перебувають в Україні на контрольованій урядом території, на ТОТ або за кордоном.

Діти за кордоном. Якщо дитина відвідує школу в країні перебування, вона може дистанційно навчатися за українознавчим компонентом в українській школі (5 – 8 годин на тиждень, без перевантаження). Якщо дитина не ходить до місцевої школи, вона може здобувати освіту повністю дистанційно в українському закладі освіти.

Діти на ТОТ можуть навчатися за педагогічним патронажем. Це індивідуальне навчання з урахуванням потреб дитини й безпекових обставин.

Зверніть увагу! Навіть якщо в школі не відкрили жодного класу, вона може продовжити працювати у формі педагогічного патронажу. Ця форма передбачає оплату вчителю за навчання конкретної дитини.

Окрім цього, якщо дитина перебуває на території, де тривають або можливі бойові дії, – вона може продовжувати навчання дистанційно у своїй школі, звідки виїхала. Їй не потрібно переводитися до іншого закладу для дистанційного навчання.

Водночас, якщо є можливість відвідувати очне навчання за наявності укриття у школі, – це є пріоритетом для учнів.

Тож завтра мають скасувати Наказ МОН №1112, однак не сам дистанційний формат навчання. Імовірно, МОН згодом може ще раз оновити Особливості організації дистанційного навчання в умовах воєнного стану.