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До теми "Дистанційне навчання не скасують": Федоров пояснив ліквідацію наказу МОН

Федоров повідомив, що у п'ятницю скасують Наказ Міністерства освіти і науки України №1112, адже до нього є багато питань у громади і депутатів. Влада натомість шукатиме шлях, як вивести дітей на очне навчання, у безпечні школи.

Наказ МОН №1112, зокрема, обмежує право вибору школи. Що важливо, з 1 вересня 2025 року учні-переселенці мають навчатися очно в школі за місцем проживання.

Також наказ обмежує доступ до дистанційної освіти. Для таких класів встановлюють вимогу за кількістю учнів – має бути не менш як 20. Норма суперечить чинному Закону "Про повну загальну середню освіту", згідно з яким у класі має бути щонайменше 5 учнів.

Документ також ускладнює навчання в українських школах дітям із тимчасово окупованих територій. Діти з ТОТ зможуть навчатися дистанційно на педагогічному патронажі. Але їхні батьки повинні написати спеціальну заяву та надати свої персональні дані і згоду на їх оброблення. Це небезпечно для українців з ТОТ, адже окупанти вистежують такі зв'язки.

Наказ загрожує і безпеці дітей у прифронтових зонах. У МОН акцентують на поверненні дітей за парти у тих закладах освіти, де є укриття. Однак далеко не всюди є укриття або вони не відповідають вимогам. Та й сама дорога до школи у регіонах, які постійно під обстрілами, може бути небезпечною.

Після того як частина українців неправильно сприйняла заяву Михайла Федорова, він вирішив її розтлумачити. Посадовець нагадав, що анонсував ліквідацію Наказу МОН № 1112, а не дистанційний формат навчання.

Дистанційне навчання не скасовуватимуть. Безпека дітей – наш пріоритет. Ми живемо в умовах війни, тому дистанційне навчання залишиться елементом освітнього процесу. Якість дистанційки – пріоритет. Навчання в офлайн-форматі можливе лише за гарантій, що життю дітей нічого не загрожує,
– наголосив віцепрем'єр.

І пояснив деталі цього документа. Громади, депутати протестують проти ймовірності закриття шкіл у прифронтових територіях, де в класах навчається дітей менше, ніж передбачено Наказом. Саме через ці положення Наказ № 1112 і скасують.

19 червня Міністерство освіти і науки України оновило Особливості організації дистанційного навчання в умовах воєнного стану. Тоді погодили зміни до наказів МОН №1112 (від 7 серпня 2024 року) і №1115 (від 8 вересня 2020 року). Зміни мали набути чинності 1 вересня 2025 року. Їх передбачили як частину політики "Школа офлайн".

У МОН заявляли, що зміни адаптовані до потреб і специфіки прифронтових та прикордонних із Росією регіонів. Загалом на учнів та вчителів відповідно мали очікувати такі зміни:

1) Нові правила щодо наповнюваності дистанційних класів

Мінімальна кількість учнів у дистанційному класі мала становити 20 дітей. Утім, засновники шкіл могли зменшити цю кількість:

  • до 10 учнів – для закладів на тимчасово окупованих, прифронтових територіях, у селах і селищах всієї України;
  • до 15 учнів – для закладів в інших містах.

2) Дистанційна робота школи можлива навіть без усіх паралелей класів

Заклад освіти будь-якого типу може працювати за дистанційною формою, якщо в ньому відсутні не більше ніж дві паралелі. Наприклад, школа має дистанційні 1 – 6, 8 – 11 класи – 7 класу може не бути.

3) Окремий клас для навчання за українознавчим компонентом

У межах одного дистанційного класу учні повинні навчатися лише за однією освітньою програмою. Це допоможе вчителю ефективніше працювати з дітьми різних категорій – тими, які перебувають в Україні на контрольованій урядом території, на ТОТ або за кордоном.

Діти за кордоном. Якщо дитина відвідує школу в країні перебування, вона може дистанційно навчатися за українознавчим компонентом в українській школі (5 – 8 годин на тиждень, без перевантаження). Якщо дитина не ходить до місцевої школи, вона може здобувати освіту повністю дистанційно в українському закладі освіти.

Діти на ТОТ можуть навчатися за педагогічним патронажем. Це індивідуальне навчання з урахуванням потреб дитини й безпекових обставин.

Зверніть увагу! Навіть якщо в школі не відкрили жодного класу, вона може продовжити працювати у формі педагогічного патронажу. Ця форма передбачає оплату вчителю за навчання конкретної дитини.

Окрім цього, якщо дитина перебуває на території, де тривають або можливі бойові дії, – вона може продовжувати навчання дистанційно у своїй школі, звідки виїхала. Їй не потрібно переводитися до іншого закладу для дистанційного навчання.

Водночас, якщо є можливість відвідувати очне навчання за наявності укриття у школі, – це є пріоритетом для учнів.

Тож завтра мають скасувати Наказ МОН №1112, однак не сам дистанційний формат навчання. Імовірно, МОН згодом може ще раз оновити Особливості організації дистанційного навчання в умовах воєнного стану.