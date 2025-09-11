Это спровоцировало скандал. Зато в Городенковской гимназии, что на Ивано-Франковщине, ученики и учителя креативно отреагировали на эту ситуацию и сняли забавное видео, информирует 24 Канал.

Что придумали в Городенковской гимназии?

Видео выложили на странице гимназии в фейсбуке и назвали его "Школьная форма 2:0. Адская версия". Оно начинается встречей директора с 11-классниками. Педагог предупреждает учеников, что год для них сложный и учиться надо насыщенно. При этом говорит, что сегодня температура "подскочит" до 30+ градусов и школьники могут "запариться" в штанах, а их мозги закипят.

На замечание школьников о том, что они пришли учиться, говорит, чтобы шли переодеваться в шорты. В юбке прийти можно – но если это шорты.

Ученики идут переодеваться: неподалеку от школы укорачивают свои джинсы и штаны до уровня шорт. Увидев "правильную" форму одежды, директор радостно пропускает учеников в школу набираться знаний.

Что интересно, в школе в шортах даже учителя. А те, что решили прийти в штанах, вынуждены также идти переодеваться.

Видео уже набрало 1,3 миллиона просмотров.

В какой одежде надо идти в школу в жару: видео Городенковской гимназии

Что известно об инциденте?