Видео сняла и выложила блогерша ChicaVika, отмечает 24 Канал. Она решила помочь мужу решить задачу, хотя и не без шуток.
Смотрите также В Украине уже в 40% школ не хватает учителей: как решить проблему
В чем суть задачи?
На видео видно, как человек думает над сутью задачи, в которой при сложении трех снежинок получают сумму 480. Видео уже собрало более полумиллиона просмотров. Женщина удивляется, почему мужчина с высшим образованием не может решить эту задачу.
Украинцы в комментариях не остались равнодушными к видео и заданию. Вот что написали:
- Программа – просто трэш и для детей, и для родителей!
- Мой муж сказал, что это не предмет, это кошмар!
- Закончить универ было легче.
- Это простая математика. В чем проблема?
- Задача на логику простая, но не для профессуры.
- А это еще не математика 4 класс.
- Я так сыну теперь и говорю, что он должен учиться в школе, чтобы помогать своим будущим детям делать те домашние задания.
- Снимайте больше, будет шпаргалка для будущих родителей.
- Дальше будет лучше.
- "Исследую мир" – это зло.
Мужчина решает задачу для 3 класса: видео
Смотрите также Феноменальная память: ученик из Киева установил рекорд Украины с числом пи
Как ученик из Киева установил рекорд Украины с числом пи?
- Ученик Борис Васковец установил рекорд Украины в номинации "Наибольшее количество знаков числа Пи, воспроизведенное наизусть подростком".
- Парень последовательно и безошибочно назвал 300 знаков.
- Руководительница Национального реестра рекордов Украины также рассказала: секрет памяти парня – в ритме.
- На рекорд школьника вдохновила учительница.