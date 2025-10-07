Об этом сообщила директор департамента образования Одесского горсовета Елена Буйневич в фейсбуке. Об этом информирует 24 Канал.
Как будут работать школы и садики в Одессе?
Чиновница уточнила, что срок действия решения о дистанционном обучении продлили. И добавила, что погода, по данным синоптиков, на территории области будет ухудшаться.
Заметим, что в Одессе 7 октября из-за объявленного желтого уровня опасности ввели дистанционное обучение в учебных заведениях.
Важно! По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, днем 7 октября в Одессе прогнозировали сильный дождь. Синоптики отметили, что в регионе объявили первый (желтый) уровень опасности.
Как учились ученики в Одессе?
- 30 сентября в Одессе бушевала непогода.
- Из-за сильных дождей в городе объявили красный уровень опасности.
- Местные школы тогда перевели на дистанционный формат работы.
- Причина – ликвидация повреждений, вызванных непогодой, ведь во многих школах города фиксировали подтопление классных помещений, групповых комнат и укрытий.
Какие последствия непогоды в городе?
- Днем 30 сентября в Одессе зафиксировали почти месячную норму осадков.
- По данным ГСЧС, из-за ливня подтопило частные дома, подвалы и дороги.
- Из-за сильного ливня улицы превратились в "реки", где транспорт "плавал".
- Подтопило жилые дома и торговые центры, а десятки жителей остались без электроснабжения.