Об этом сообщила директор департамента образования Одесского горсовета Елена Буйневич в фейсбуке. Об этом информирует 24 Канал.

Как будут работать школы и садики в Одессе?

Чиновница уточнила, что срок действия решения о дистанционном обучении продлили. И добавила, что погода, по данным синоптиков, на территории области будет ухудшаться.

Заметим, что в Одессе 7 октября из-за объявленного желтого уровня опасности ввели дистанционное обучение в учебных заведениях.

Важно! По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, днем 7 октября в Одессе прогнозировали сильный дождь. Синоптики отметили, что в регионе объявили первый (желтый) уровень опасности.

Как учились ученики в Одессе?

30 сентября в Одессе бушевала непогода.

Из-за сильных дождей в городе объявили красный уровень опасности.

Местные школы тогда перевели на дистанционный формат работы.

Причина – ликвидация повреждений, вызванных непогодой, ведь во многих школах города фиксировали подтопление классных помещений, групповых комнат и укрытий.

Какие последствия непогоды в городе?