Однако ситуация изменилась. Об изменениях сообщила в фейсбуке директор департамента образования Одесского горсовета Елена Буйневич, информирует 24 Канал.
Когда ученики выйдут на очное обучение?
Чиновница заявила, что прогноз погоды в городе имеет более оптимистичный вид, поэтому дети могут вернуться на очное обучение.
Решение городского штаба – школы, садики и внешкольники выходят очно,
– сообщила она.
Что было раньше?
В Одессе 7 октября из-за объявленного желтого уровня опасности ввели дистанционное обучение в учебных заведениях.
Буйневич впоследствии добавила, что решение о дистанционном обучении продлили и на следующие два дня из-за ухудшения прогноза погоды.
Как учились ученики в Одессе?
- 30 сентября в Одессе бушевала непогода.
- Из-за сильных дождей в городе объявили красный уровень опасности.
- Местные школы тогда перевели на дистанционный формат работы.
- Причина – ликвидация повреждений, вызванных непогодой, ведь во многих школах города фиксировали подтопление классных помещений, групповых комнат и укрытий.