Однако ситуация изменилась. Об изменениях сообщила в фейсбуке директор департамента образования Одесского горсовета Елена Буйневич, информирует 24 Канал.

Когда ученики выйдут на очное обучение?

Чиновница заявила, что прогноз погоды в городе имеет более оптимистичный вид, поэтому дети могут вернуться на очное обучение.

Решение городского штаба – школы, садики и внешкольники выходят очно,

– сообщила она.

Что было раньше?

В Одессе 7 октября из-за объявленного желтого уровня опасности ввели дистанционное обучение в учебных заведениях.

Буйневич впоследствии добавила, что решение о дистанционном обучении продлили и на следующие два дня из-за ухудшения прогноза погоды.

Как учились ученики в Одессе?