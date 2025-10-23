При этом есть города, в которых отменили отдых от учебы осенью для школьников. 24 Канал при этом подскажет, сколько дней в большинстве школ будут длиться каникулы.

Сколько дней будут отдыхать ученики?

Так, ученики в этом году будут отдыхать в основном неделю. Большинство из них вернется на учебу уже 3 ноября. Говорится о тех, кто ушел на каникулы 27 октября.

Могут длиться осенние каникулы и 5 дней (включая выходные), как, к примеру, в одной из школ Львова. В городе Льва не все школы имеют одинаковый график каникул.

Интересно! В Одессе отменили осенние каникулы в школах.

Заметим, что в этом году школы имеют право самостоятельно устанавливать не только дату завершения обучения, а также и даты каникул. Это в компетенции педагогических советов.

К слову, этот учебный год стартовал в школах нашего государства 1 сентября. Продлится официально до 30 июня 2026 года.

Где в Украине не будет осенних каникул?

В части школ в Украине в этом году отменили осенние каникулы. Ученики будут отдыхать дольше зимой.

В частности, отказались от отдыха осенью школы Одессы и области.

Также на перенос осенних каникул решились еще несколько общин из разных регионов Украины, в частности: