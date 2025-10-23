При цьому є міста, у яких скасували відпочинок від навчання восени для школярів. 24 Канал при цьому підкаже, скільки днів у більшості шкіл триватимуть канікули.

Скільки днів відпочиватимуть учні?

Так, учні цьогоріч відпочиватимуть здебільшого тиждень. Більшість із них повернеться на навчання вже 3 листопада. Мовиться про тих, хто пішов на канікули 27 жовтня.

Можуть тривати осінні канікули і 5 днів (включно з вихідними), як, до прикладу, в одній зі шкіл Львова. У місті Лева не всі школи мають однаковий графік канікул.

Цікаво! В Одесі скасували осінні канікули у школах.

Зауважимо, що цьогоріч школи мають право самостійно встановлювати не лише дату завершення навчання, а також і дати канікул. Це є у компетенції педагогічних рад.

До слова, цей навчальний рік стартував у школах нашої держави 1 вересня. Триватиме офіційно до 30 червня 2026 року.

Де в Україні не буде осінніх канікул?

У частині шкіл в Україні цьогоріч скасували осінні канікули. Учні відпочиватимуть довше взимку.

Зокрема, відмовилися від відпочинку восени школи Одеси та області.

Також на перенесення осінніх канікул наважились ще кілька громад з різних регіонів України, зокрема: