Решение приняли педагогические советы учебных заведений. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Суспильное.
Как будут учиться ученики в Луцке?
Директор департамента образования Луцкого городского совета Виталий Бондарь рассказал, что руководители школ озвучили такое предложение после завершения зимних каникул на совещании в пятницу. Такой формат обучения на три дня согласовали по нескольким причинам.
Будет ухудшение температурного режима, в целях экономии – это первый момент. Второе: начался период объявления тендеров, закупок на различные услуги. Некоторые моменты надо доработать на этой неделе, чтобы дети нормально вышли на режим оффлайн,
– отметил чиновник.
И добавил, что в конце прошлого года в учебных заведениях фиксировали увеличение заболеваемости среди учащихся. Поэтому это третья причина, по которой ввели на три дня дистанционное обучение.
В школы на обучение ученики вернутся в понедельник, 12 января.
Что известно о зимних каникулах в школах Украины?
В рамках этого учебного года школы могут самостоятельно устанавливать и дату завершения обучения, и даты каникул. Это в компетенции педагогических советов.
Управления образования могут и рекомендуют ориентировочные даты каникул для школ региона или города. Придерживаться ли этих дат, или выбирать собственные, решают учебные заведения.
Однако в течение учебного года продолжительность отдыха школьников не может составлять менее 30 календарных дней.
Зимние каникулы проходят в школах Украины в пределах 18 декабря 2025 года – 11 января 2026 года в разные даты.