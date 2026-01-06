Решение приняли педагогические советы учебных заведений. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Суспильное.

Как будут учиться ученики в Луцке?

Директор департамента образования Луцкого городского совета Виталий Бондарь рассказал, что руководители школ озвучили такое предложение после завершения зимних каникул на совещании в пятницу. Такой формат обучения на три дня согласовали по нескольким причинам.

Будет ухудшение температурного режима, в целях экономии – это первый момент. Второе: начался период объявления тендеров, закупок на различные услуги. Некоторые моменты надо доработать на этой неделе, чтобы дети нормально вышли на режим оффлайн,

– отметил чиновник.

И добавил, что в конце прошлого года в учебных заведениях фиксировали увеличение заболеваемости среди учащихся. Поэтому это третья причина, по которой ввели на три дня дистанционное обучение.

В школы на обучение ученики вернутся в понедельник, 12 января.

Что известно о зимних каникулах в школах Украины?