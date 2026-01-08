Усе через відсутність у місті світла після атаки росіян. Про це інформує 24 Канал з посиланням на повідомлення мера Дніпра Бориса Філатова у телеграмі.

Дивіться також Що буде із зимовими канікулами в Україні: в МОН відповіли

Коли зимові канікули у школах Дніпра?

Мер Дніпра наголосив: канікули у школах продовжили ще на дві доби. Тобто ще на 8 – 9 січня.

Він також розповів: попри складну ситуацію зі світлом, лікарні працюють. За потреби вранці розгортають пункти незламності. Загалом у Дніпрі підготували 89 таких локацій.

Поки одні батьки мріють про успішну кар'єру своєї дитини, інші – обирають дистанційну школу "Оптіма", де в рамках співпраці з Amazon учні-підлітки безкоштовно випробовують свої сили в ІТ-технологіях. Дізнайтеся про умови навчання та забезпечте школяру легкий старт у перспективній галузі.

Т.в.о. голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Владислав Гайваненко також написав у телеграмі, що через відключення світла у більшості населених пунктів області у школах подовжили канікули. Вони триватимуть до 9 січня включно.

Дивіться також У школах одного з облцентрів запроваджують дистанційне навчання

Що відомо про зимові канікули у школах України?