Все из-за отсутствия в городе света после атаки россиян. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на сообщение мэра Днепра Бориса Филатова в телеграме.
Смотрите также Что будет с зимними каникулами в Украине: в МОН ответили
Когда зимние каникулы в школах Днепра?
Мэр Днепра отметил: каникулы в школах продлили еще на двое суток. То есть еще на 8 – 9 января.
Он также рассказал: несмотря на сложную ситуацию со светом, больницы работают. При необходимости утром разворачивают пункты несокрушимости. Всего в Днепре подготовили 89 таких локаций.
Поки одні батьки мріють про успішну кар'єру своєї дитини, інші – обирають дистанційну школу "Оптіма", де в рамках співпраці з Amazon учні-підлітки безкоштовно випробовують свої сили в ІТ-технологіях. Дізнайтеся про умови навчання та забезпечте школяру легкий старт у перспективній галузі.
В.и.о. председателя Днепропетровской областной военной администрации Владислав Гайваненко также написал в телеграмме, что из-за отключения света в большинстве населенных пунктов области в школах продлили каникулы. Они продлятся до 9 января включительно.
Смотрите также В школах одного из облцентров вводят дистанционное обучение
Что известно о зимних каникулах в школах Украины?
В рамках этого учебного года школы могут самостоятельно устанавливать и дату завершения обучения, и даты каникул. Это в компетенции педагогических советов.
Управления образования могут и рекомендуют ориентировочные даты каникул для школ региона или города. Придерживаться ли этих дат, или выбирать собственные, решают учебные заведения.
Однако в течение учебного года продолжительность отдыха школьников не может составлять менее 30 календарных дней.
Зимние каникулы проходят в школах Украины в пределах 18 декабря 2025 года – 11 января 2026 года в разные даты.