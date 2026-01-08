Все из-за отсутствия в городе света после атаки россиян. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на сообщение мэра Днепра Бориса Филатова в телеграме.

Смотрите также Что будет с зимними каникулами в Украине: в МОН ответили

Когда зимние каникулы в школах Днепра?

Мэр Днепра отметил: каникулы в школах продлили еще на двое суток. То есть еще на 8 – 9 января.

Он также рассказал: несмотря на сложную ситуацию со светом, больницы работают. При необходимости утром разворачивают пункты несокрушимости. Всего в Днепре подготовили 89 таких локаций.

Поки одні батьки мріють про успішну кар'єру своєї дитини, інші – обирають дистанційну школу "Оптіма", де в рамках співпраці з Amazon учні-підлітки безкоштовно випробовують свої сили в ІТ-технологіях. Дізнайтеся про умови навчання та забезпечте школяру легкий старт у перспективній галузі.

В.и.о. председателя Днепропетровской областной военной администрации Владислав Гайваненко также написал в телеграмме, что из-за отключения света в большинстве населенных пунктов области в школах продлили каникулы. Они продлятся до 9 января включительно.

Смотрите также В школах одного из облцентров вводят дистанционное обучение

Что известно о зимних каникулах в школах Украины?