Майже кожен другий український підліток не знає базової математики. Такі результати демонструє дослідження освітніх втрат з математики від EdEra та Tokarev Foundation.

Чи знають українські підлітки математику?

Фахівці проаналізували результати НМТ з математики 2022 – 2024 років і дані PISA-2022, інтерв'ю з учителями та діагностичні тести учнів 5, 7 і 10 класів у межах проєкту з подолання освітніх втрат від благодійного фонду savED.

Міжнародне дослідження PISA‑2022 засвідчило, що 42% українських підлітків не досягли базового рівня з математики, а лише 3% мають найвищі результати. На НМТ з математики торік 12% учасників не подолали поріг, відповівши гірше за рівень 5 – 7 класу. Середній результат при цьому був 132,5 бала зі 200. 12% – це кожен восьмий учень. З української мови та історії таких було всього 1%.

Фахівці при цьому наголошують: математика – це не тільки про оцінки та НМТ, а й про те, чи зможе людина мислити критично, прораховувати ризики й ухвалювати рішення. Втрата відповідних навичок у школі стає причиною їхнього браку у майбутньому в економіці, технологіях і управлінні. Також слабка математика підриває фінансову грамотність молоді.

У дослідженні виділили 6 клас як критичну точку. У цьому класі учні втрачають мотивацію та не засвоюють ключові теми. Згодом не можуть опанувати алгебру, геометрію і STEM‑предмети.

Крім того, освітні втрати посилює і брак вчителів математики, фізики, хімії. Цю проблему озвучували в Міністерстві освіти і науки України ще раніше.

