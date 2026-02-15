Почти каждый второй украинский подросток не знает базовой математики. Такие результаты демонстрирует исследование образовательных потерь по математике от EdEra и Tokarev Foundation.

Знают ли украинские подростки математику?

Специалисты проанализировали результаты НМТ по математике 2022 – 2024 годов и данные PISA-2022, интервью с учителями и диагностические тесты учеников 5, 7 и 10 классов в рамках проекта по преодолению образовательных потерь от благотворительного фонда savED.

Международное исследование PISA-2022 показало, что 42% украинских подростков не достигли базового уровня по математике, а только 3% имеют высокие результаты. На НМТ по математике в прошлом году 12% участников не преодолели порог, ответив хуже уровня 5 – 7 класса. Средний результат при этом был 132,5 балла из 200. 12% – это каждый восьмой ученик. По украинскому языку и истории таких было всего 1%.

Специалисты при этом отмечают: математика – это не только об оценках и НМТ, но и о том, сможет ли человек мыслить критически, просчитывать риски и принимать решения. Потеря соответствующих навыков в школе становится причиной их нехватки в будущем в экономике, технологиях и управлении. Также слабая математика подрывает финансовую грамотность молодежи.

В исследовании выделили 6 класс как критическую точку. В этом классе ученики теряют мотивацию и не усваивают ключевые темы. Впоследствии не могут овладеть алгеброй, геометрией и STEM-предметами.

Кроме того, образовательные потери усиливает и нехватка учителей математики, физики, химии. Эту проблему озвучивали в Министерстве образования и науки Украины еще раньше.

