Завтра, 15 января, ученики городских школ снова начнут обучение в привычном очном формате. Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на сообщение Львовского горсовета.
Когда ученики возвращаются на учебу во Львове?
Каникулы, которые во Львове продлили до 14 января, из-за сложных погодных условий, завершаются.
Отметим, на прошлой неделе местным школам рекомендовали не возобновлять обучение еще три дня – с 12 до 14 января включительно.
Мэр Андрей Садовый заявил, что учебный материал школы наверстают после завершения каникул – в удобном формате.
К слову, детские сады в это время работали в режиме дежурных групп.
Как учатся ученики в Украине?
- Из-за существенного ухудшения погодных условий правительство 8 января приняло решение перевести учебные заведения на дистанционный формат с очного или на каникулы.
- Соответствующий формат обучения продлится как минимум до 19 января, сообщила в телеграмме глава Кабмина Юлия Свириденко.
- Речь идет о детсадах, школах, профтехах, колледжах и вузах.
- Решение принимали безотлагательно с учетом выводов комиссий ТЭБ и ЧС и реальной ситуации в регионах.
- Однако многих учеников уже вернули на очное обучение.