Здесь учатся 350 учеников. О том, как преодолевают дорогу в школу дети, рассказывает 24 Канал со ссылкой на интервью Радио Свобода.
Какую дорогу в школу преодолевают ученики на Закарпатье?
Дети отправляются из дома в 7:30 ежедневно, чтобы успеть на 8:30 на уроки. Дорога через лес напоминает тренировку. Однако школьники к ней привыкли. Преодолевают путь за 40 минут. Говорят, что в школу спускаются вниз, поэтому идти легче. Если падает дождь, остаются дома, потому что дорога становится непроходимой.
Дети говорят, что видели волков в этой местности, однако по дороге в школу хищники им не попадались. И добавляют, что редко опаздывают на уроки.
В школе говорят, что имеют школьный автобус, но он не может добраться до всех из-за тяжелой дороги. При этом директор Мария Тюх уверяет, что с начала полномасштабной войны ни один ученик не оставил учебное заведение. Даже если родители выезжают с детьми за границу, потом дети возвращаются на учебу. И добавила, что ученикам приходится ежедневно преодолевать немалое расстояние. Однако это их не пугает, ведь дети хотят учиться.
Как ученики на Закарпатье ходят в школу: видео
Что известно о реформе старшей профильной школы?
- С 2027 года в Украине полноценно будут внедрять реформу старшей профильной школы.
- Ученики будут получать школьное образование уже 12 лет.
- С 1 сентября 2025 года в Украине начался экспериментальный проект – пилотирования 12-летней школы в Украине. Он предусматривает тестирование новых программ.
- Сама реформа старшей профильной школы полноценно начнется с 2027 года, сообщал в телеграмм-канале глава Образовательного комитета Рады Сергей Бабак.
- Реформирование введет два направления обучения: академическое и профессиональное. Это первый шаг к внедрению нового Государственного стандарта профильного среднего образования и подготовка к переходу на 12-летнюю систему.
- Нардеп также уточнил, что профильное обучение будут внедрять не только в академических, но и в профессиональных лицеях. Там, кроме полного среднего образования, ученики получат еще и профессию.